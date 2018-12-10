В Беларуси стартует ежегодная новогодняя акция «Наши дети»

Новости Беларуси. 10 декабря будет дано начало ежегодной новогодней акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По доброй традиции, на протяжении месяца представители власти, политики, бизнесмены, медиаперсоны будут дарить тепло и заботу тем, кто так сильно в них нуждается.

С долгожданными подарками и поздравлениями они навестят более 15 тысяч ребят из детских домов, больниц, приёмных и опекунских семей. Яркой и запоминающейся кульминацией акции станет представление во Дворце Республики. На новогоднюю сказку вокруг главной ёлки страны приглашения получили более 2 тысяч детей.

Елена Симакова, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:

Среди таких нововведений акции можно отметить мероприятие для особо одарённых, талантливых ребят, студентов, учащихся, которая пройдёт во Дворце Независимости. Такая встреча с главой государства прошла в прошлом году впервые. И она имела такой очень положительный эффект в том, что ребята стимулировались к новым успехам. Они испытали чувство гордости за свою страну.