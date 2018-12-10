«Молодой человек не попал в клуб на Октябрьской, решил идти напрямую по Свислочи. Не дошёл». Спасатели о ЧП на льду

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД – Денис Чешун и водолазный специалист водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД – Артем Дядев.

Денис Чешун, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД:

Из самых последних случаев гибели на льду у нас в Беларуси, конкретно в Минске – это человеческая глупость. Буквально в январе-феврале молодой человек не попал в клуб на улице Октябрьской, решил зайти с чёрного входа, 70 метров до мостика, он решил идти напрямую по Свислочи. Он как шёл, так и не дошёл.

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