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«Молодой человек не попал в клуб на Октябрьской, решил идти напрямую по Свислочи. Не дошёл». Спасатели о ЧП на льду

10 декабря 2018 11:48
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД – Денис Чешун и водолазный специалист водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД – Артем Дядев.

Денис Чешун, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД:
Из самых последних случаев гибели на льду у нас в Беларуси, конкретно в Минске это человеческая глупость. Буквально в январе-феврале молодой человек не попал в клуб на улице Октябрьской, решил зайти с чёрного входа, 70 метров до мостика, он решил идти напрямую по Свислочи. Он как шёл, так и не дошёл.

«Прежде всего, нужно успокоиться». И ещё 5 советов спасателей о том, что делать, если провалился под лёд

# Несчастный случай # общество # Денис Чешун # Артем Дядев # Фотофакт # Несчастный случай

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