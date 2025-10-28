По инициативе местных жителей Богушевска благоустроили криницу

Сделать свой край еще чище и краше. По инициативе местных жителей в Богушевске благоустроили криницу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родник вблизи деревни Заветное заметно преобразился. С лета здесь велись активные работы – вместо старой деревянной установили новую лестницу. Оборудовали защитный навес и провели чистку источника, облагородили прилегающую территорию. Криница действует уже более 100 лет. Согласно историческим данным, она освящена в честь апостолов Петра и Павла. Ее водой пользуются жители городского поселка и ближайших деревень – считается, что она имеет целебные свойства.

Вячеслав Становенко, заведующий кафедрой Витебского государственного медицинского университета: Начали искать какие-то исторические моменты и по рассказам старожилов, в литературе, в энциклопедиях. Мы нашли, что это криница существует очень длительный период времени. Качество воды мы проверяли трижды – до реконструкции, во время и после. Осадка никакого нет.

Вячеслав Богданов, председатель Богушевского сельисполкома:

В судьбе этого родника тоже страничка была, что он требовал нашей заботы. Во-первых, здесь территория не была благоустроена. Приехать на простом автомобиле к этому месту было практически невозможно. Спустится к роднику, набрать ключевой воды – было небезопасно. Все лето здесь каждую субботу собирались волонтеры. Были даже волонтеры из Бреста, из Минска, которые сюда приезжали.

Реализован проект в рамках конкурса гражданских инициатив. К обновлению источника подключились местные жители: они оборудовали беседку.