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Презент со смыслом. Что подарили Лукашенко на предприятии ВПК?

13 июня 2023 18:34
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Новости Беларуси. Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против нас. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с журналистами в рабочей поездке в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 13 июня посетил одно из предприятий военно-промышленного комплекса, где ознакомился с производством боеприпасов в Беларуси.

По сути, эти люди завершают работу десятков других из десятка иных предприятий, которые производят компоненты для того, чтобы получить одно такое изделие. Чтобы оценить масштаб вложений, достаточно взглянуть на карту с обозначениями всех задействованных, которую сегодня подарили главнокомандующему.

Презент со смыслом. Что подарили Лукашенко на предприятии ВПК?-1

Береги!
– Берегу.
– На всякий случай пусть будет.

Презент со смыслом. Что подарили Лукашенко на предприятии ВПК?-4

– Товарищ Президент, разрешите обратиться. Еще в честь того, что сегодня, 13 июня…
– Это все, кто делает?
– Да, так точно.
– Спасибо.

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# Подарки Президенту Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пантус # Алена Сырова # Фотофакт

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