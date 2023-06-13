Презент со смыслом. Что подарили Лукашенко на предприятии ВПК?

Новости Беларуси. Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет в случае агрессии против нас. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с журналистами в рабочей поездке в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 13 июня посетил одно из предприятий военно-промышленного комплекса, где ознакомился с производством боеприпасов в Беларуси.

По сути, эти люди завершают работу десятков других из десятка иных предприятий, которые производят компоненты для того, чтобы получить одно такое изделие. Чтобы оценить масштаб вложений, достаточно взглянуть на карту с обозначениями всех задействованных, которую сегодня подарили главнокомандующему.