Широкополосный доступ в интернет – в каждую деревню. Президент подписал Указ по повышению эффективности работы госструктур

Новости Беларуси. Максимальное использование возможностей информационных систем и интернет-ресурсов. Диалог между населением и органами власти должен выстраиваться с использованием прогрессивных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Указом внес изменения в Директиву, направленную на дебюрократизацию госаппарата и повышение качества жизни населения. Одинаковые возможности заявить о своей проблеме должны иметь как жители городов, так и деревень. Поэтому предусматривается полный охват сотовой связью сельской местности. Должен быть там и широкополосный доступ к интернету. Это прямой путь для обращения граждан за получением важнейших услуг в электронной форме. Их должны принимать через свои сайты и официальные аккаунты в социальных сетях все государственные органы управления. А вот в контактах между собой они должны быть сдержаннее в бумаготворчестве: меньше плодить справок и формальных отчетов. Новое развитие ожидает и уже хорошо известную в каждом районе службу «Одно окно».

Ольга Лепетенок, главный специалист службы «Одно окно» Жодинского городского исполнительного комитета

Количество административных процедур будет по максимальному сконцентрировано в службе «Одно окно». Стремятся к тому, чтобы большее количество административных процедур было переведено в электронную форму. Чтобы любой гражданин, сидя у себя на диване, смог с помощью одной кнопки подать заявление. Например, на получение справки или выписки. Это было легко и просто. Для этого ему нужно будет зарегистрироваться, с помощью чего он сможет зайти на портал и подаст эту заявку.