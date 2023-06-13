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Широкополосный доступ в интернет – в каждую деревню. Президент подписал Указ по повышению эффективности работы госструктур

13 июня 2023 17:18
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Новости Беларуси. Максимальное использование возможностей информационных систем и интернет-ресурсов. Диалог между населением и органами власти должен выстраиваться с использованием прогрессивных технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Широкополосный доступ в интернет – в каждую деревню. Президент подписал Указ по повышению эффективности работы госструктур-1

Президент Указом внес изменения в Директиву, направленную на дебюрократизацию госаппарата и повышение качества жизни населения. Одинаковые возможности заявить о своей проблеме должны иметь как жители городов, так и деревень. Поэтому предусматривается полный охват сотовой связью сельской местности. Должен быть там и широкополосный доступ к интернету. Это прямой путь для обращения граждан за получением важнейших услуг в электронной форме. Их должны принимать через свои сайты и официальные аккаунты в социальных сетях все государственные органы управления. А вот в контактах между собой они должны быть сдержаннее в бумаготворчестве: меньше плодить справок и формальных отчетов. Новое развитие ожидает и уже хорошо известную в каждом районе службу «Одно окно».

Широкополосный доступ в интернет – в каждую деревню. Президент подписал Указ по повышению эффективности работы госструктур-4

Ольга Лепетенок, главный специалист службы «Одно окно» Жодинского городского исполнительного комитета
Количество административных процедур будет по максимальному сконцентрировано в службе «Одно окно». Стремятся к тому, чтобы большее количество административных процедур было переведено в электронную форму. Чтобы любой гражданин, сидя у себя на диване, смог с помощью одной кнопки подать заявление. Например, на получение справки или выписки. Это было легко и просто. Для этого ему нужно будет зарегистрироваться, с помощью чего он сможет зайти на портал и подаст эту заявку.

Широкополосный доступ в интернет – в каждую деревню. Президент подписал Указ по повышению эффективности работы госструктур-7

Указ предусматривает повышение доступности обращения в органы государственной власти. При необходимости получить консультацию люди смогут это сделать в удобное для них время, а не в свое рабочее. Тем более не стоит забывать, что есть и электронные формы диалога.

# Государственная информационная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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