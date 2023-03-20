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«Преступление против государства и личности». Почему экстремизм страшнее прочих преступлений?

20 марта 2023 18:16
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Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:
Большинство из тех, кто выходил, вообще не знали историю этого флага. Они пытаются изучить историю, но сами ее совершенно не понимают.

«Преступление против государства и личности». Почему экстремизм страшнее прочих преступлений?-1

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Кирилл, ты на своем опыте, я на своем опыте, да и большинство присутствующих помнит, что неслось нам в мессенджерах в 2020 году. Поэтому это чисто нацистская риторика: когда обещают вырезать семью, когда обещают всех уничтожить, это нацизм в чистом виде.

«Преступление против государства и личности». Почему экстремизм страшнее прочих преступлений?-4

Вадим Боровик, политолог:
Когда кто-то говорит, что он что-то не знает, у нас закреплены экстремистские ресурсы, символы. Есть уголовная ответственность. Слушайте, сегодня ты сумочку уронил, женщина уронила золотой слиток, был случай, купила в банке. Другая подняла. Она могла сказать: я не читала Уголовный кодекс. Думала, можно взять, упало на пол. А здесь страшнее, здесь не вопросы имущественного характера, здесь преступления против государства и личности.

«Преступление против государства и личности». Почему экстремизм страшнее прочих преступлений?-7

Игорь Марзалюк:
Один чисто немецкий пример, у нас же любят ссылаться на прогрессивную Западную Европу. Федеративная Республика Германия. Гитлер приходит к власти 1933 году, созданный не Гитлером флаг, кайзеровский, который был флагом империи немецкой в XIX веке, во время Первой мировой войны, этот флаг был снят, когда возникла Веймарская Республика. Гитлер в 1933 году поднимает кайзеровский флаг вместе со своим партийным флагом. Сначала два года только кайзеровский флаг был, а потом два этих флага. Как вы думаете, это насчет логики всех тех, кто заявляет: ну это же не нацисты его придумали и остальное. Как думаете, в ФРГ на улице нам кто-нибудь позволит поднять кайзеровский флаг, который официально на уровне федерального законодательства является символом ультраправого нацизма и национал-социализма? Нет, ты заплатишь штраф.

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# Нацизм # общество # Игорь Марзалюк # Вадим Боровик # Кирилл Казаков # Фотофакт

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