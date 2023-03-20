«Преступление против государства и личности». Почему экстремизм страшнее прочих преступлений?

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Большинство из тех, кто выходил, вообще не знали историю этого флага. Они пытаются изучить историю, но сами ее совершенно не понимают.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Кирилл, ты на своем опыте, я на своем опыте, да и большинство присутствующих помнит, что неслось нам в мессенджерах в 2020 году. Поэтому это чисто нацистская риторика: когда обещают вырезать семью, когда обещают всех уничтожить, это нацизм в чистом виде.