«Преступление против государства и личности». Почему экстремизм страшнее прочих преступлений?
Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Большинство из тех, кто выходил, вообще не знали историю этого флага. Они пытаются изучить историю, но сами ее совершенно не понимают.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Кирилл, ты на своем опыте, я на своем опыте, да и большинство присутствующих помнит, что неслось нам в мессенджерах в 2020 году. Поэтому это чисто нацистская риторика: когда обещают вырезать семью, когда обещают всех уничтожить, это нацизм в чистом виде.
Вадим Боровик, политолог:
Когда кто-то говорит, что он что-то не знает, у нас закреплены экстремистские ресурсы, символы. Есть уголовная ответственность. Слушайте, сегодня ты сумочку уронил, женщина уронила золотой слиток, был случай, купила в банке. Другая подняла. Она могла сказать: я не читала Уголовный кодекс. Думала, можно взять, упало на пол. А здесь страшнее, здесь не вопросы имущественного характера, здесь преступления против государства и личности.
Игорь Марзалюк:
Один чисто немецкий пример, у нас же любят ссылаться на прогрессивную Западную Европу. Федеративная Республика Германия. Гитлер приходит к власти 1933 году, созданный не Гитлером флаг, кайзеровский, который был флагом империи немецкой в XIX веке, во время Первой мировой войны, этот флаг был снят, когда возникла Веймарская Республика. Гитлер в 1933 году поднимает кайзеровский флаг вместе со своим партийным флагом. Сначала два года только кайзеровский флаг был, а потом два этих флага. Как вы думаете, это насчет логики всех тех, кто заявляет: ну это же не нацисты его придумали и остальное. Как думаете, в ФРГ на улице нам кто-нибудь позволит поднять кайзеровский флаг, который официально на уровне федерального законодательства является символом ультраправого нацизма и национал-социализма? Нет, ты заплатишь штраф.
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