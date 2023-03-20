Как ведут себя экстремисты при задержании? Рассказал Геннадий Казакевич

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Я все-таки попытаюсь нас вернуть в сегодняшний день. Если руководствоваться вашей логикой о том, нужно знать правду или нет. Вадим Боровик, политолог:

Полную правду вы никогда не узнаете. Я вам говорю правду вот сейчас. Алена Сырова:

Мы сейчас говорим о том, что по экстремистским делам задерживали того, того и того. Вернусь к тем же самым Мачулищам. Геннадий Аркадьевич, с вами хочу эту тему обсудить. Ведь можно было, в принципе, поступить по-другому. Если руководствоваться логикой Вадима, то зачем в принципе общественности знать о том, что что-то произошло? Разобрались, решили, и зачем кого-то во что-то посвящать. Кирилл Казаков, СТВ:

И не знаем то количество задержанных людей уже после этого. Круги по воде разошлись. Вадим Боровик:

Я этого не говорил абсолютно.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции:

Давайте чуть-чуть современной истории, такого негативного социального, политического, криминологического – какого угодно – явления, как экстремизм. Ведь до недавнего времени мы вообще не знали, что такое экстремизм в Беларуси. Для нас экстремистами были футбольные фанаты и анархисты, которых мы знали наперечет, могли отловить, как дошколят посадить на скамейку и погрозить им пальцем. В 2020 году вся страна столкнулась с тем, что это был приступ, причем экстремизма такого глобального, в масштабах всей страны. Это были не десятки, не сотни и даже не тысячи людей. Наивно полагать, что сейчас в Беларуси экстремизма нет. Есть. И теракт в Мачулищах – это лишь подтверждает. Иными словами, мы ушли от массовости и пришли к трем вещам: латентности, крайней степени радикализованности – то есть способности на совершение диверсий, терактов и любых акций, как они говорят, прямого действия. И третий момент – это организованность, то есть конспирация. Глубоко законспирированные ячейки и экстремисты, террористы и радикалы. Кирилл Казаков:

Романтично их называют подпольем.