Как ведут себя экстремисты при задержании? Рассказал Геннадий Казакевич
Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Я все-таки попытаюсь нас вернуть в сегодняшний день. Если руководствоваться вашей логикой о том, нужно знать правду или нет.
Вадим Боровик, политолог:
Полную правду вы никогда не узнаете. Я вам говорю правду вот сейчас.
Алена Сырова:
Мы сейчас говорим о том, что по экстремистским делам задерживали того, того и того. Вернусь к тем же самым Мачулищам. Геннадий Аркадьевич, с вами хочу эту тему обсудить. Ведь можно было, в принципе, поступить по-другому. Если руководствоваться логикой Вадима, то зачем в принципе общественности знать о том, что что-то произошло? Разобрались, решили, и зачем кого-то во что-то посвящать.
Кирилл Казаков, СТВ:
И не знаем то количество задержанных людей уже после этого. Круги по воде разошлись.
Вадим Боровик:
Я этого не говорил абсолютно.
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь – начальник криминальной милиции:
Давайте чуть-чуть современной истории, такого негативного социального, политического, криминологического – какого угодно – явления, как экстремизм. Ведь до недавнего времени мы вообще не знали, что такое экстремизм в Беларуси. Для нас экстремистами были футбольные фанаты и анархисты, которых мы знали наперечет, могли отловить, как дошколят посадить на скамейку и погрозить им пальцем. В 2020 году вся страна столкнулась с тем, что это был приступ, причем экстремизма такого глобального, в масштабах всей страны. Это были не десятки, не сотни и даже не тысячи людей. Наивно полагать, что сейчас в Беларуси экстремизма нет. Есть. И теракт в Мачулищах – это лишь подтверждает. Иными словами, мы ушли от массовости и пришли к трем вещам: латентности, крайней степени радикализованности – то есть способности на совершение диверсий, терактов и любых акций, как они говорят, прямого действия. И третий момент – это организованность, то есть конспирация. Глубоко законспирированные ячейки и экстремисты, террористы и радикалы.
Кирилл Казаков:
Романтично их называют подпольем.
Геннадий Казакевич:
Им так нравится, они играют в подпольщиков. Теракт в Мачулищах это подтверждает. Исполнитель приехал к нам из Украины, а содействие ему, причем содействие очень грамотное. Они были организованы по принципу разведгруппы, там, где один человек не знает другого. Содействие оказывали наши беглые и саморадикализованные граждане, которые сидели в подполье и ждали своего часа.
И говорить мы о них должны. Именно поэтому мы должны быть честны со своим народом и со своими гражданами. Именно поэтому мы сразу, буквально в прямом эфире, мы ведь за сутки устранили террориста. Рассказали, как это происходило. Что мы делаем сейчас? Если кому-то нравится, можно говорить о том, что по всей стране проходит системное мероприятие, которое, я не буду стесняться в выражениях, можно назвать зачисткой.
Кирилл Казаков:
Нормальное слово. Абсолютно нормальное.
Геннадий Казакевич:
Оно понятное, оно принимаемое. Мы никогда не ошибаемся, мы приходим к тем людям, которые играют в подпольщиков и наивно полагают, что современные способы коммуникации (те же VPN-сервисы, мессенджеры) позволяют им оставаться анонимными. Нет. А когда мы к ним приходим, когда к ним приходят ОМОН, СОБР, ГУБОПиК они ведут себя, как дошколята: ой, я не знал. И прячут свои…
Кирилл Казаков:
Вы хорошо сказали о том, что заразиться или просто подхватить это невозможно.
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