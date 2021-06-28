Преподаватель Академии управления о санкциях: это шанс начать производить те товары, которые действительно нужны миру

Алена Сырова, СТВ: Это не первые санкции в нашей истории, но если сравнивать ту Беларусь, которая сталкивалась с санкциями в прошлую волну, и сейчас – мы действительно имеем шансы пройти этот этап лучше, бодрее и с меньшими потерями?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси:

Есть волшебное слово, о котором говорили давно, повторяю опять – диверсификация. К диверсификации нас заставляли, нас уговаривали наши предприятия работать в диверсификации очень давно. И как раз сегодня это тот шанс, когда всем придется понять: да, для нас диверсификация – это очень важный шаг. Для нас сегодняшние санкции – это шанс возродиться, начать новую главу своей жизни, начать производить те товары, которые действительно нужны миру. Это шанс быть нам сильнее. Они не должны нас напугать, а должны, наоборот, заставить идти вперед.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Юлия Константиновна, когда санкции снимут? Вдруг вы можете какой-то прогноз составить?

Юлия Абухович:

Они еще не начались толком. Еще никто не посчитал все плюсы и минусы, но минусов, скорее всего, будет больше. Была одна хорошая фраза, недавно в новостях прошла, что мы санкции не снимем, даже если в Беларуси освободят всех политзаключенных.

Алена Сырова:

Это Джули Фишер, посол США, которая так и не доехала до нас. Она об этом сказала.