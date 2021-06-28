Николай Щёкин: «Санкции – это своего рода мракобесие, круговая порука вообще коллективного Запада»
Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Николай Сергеевич, санкции – страшная вещь? Я много мнений слышал, в том числе и мнение экспертов, которые говорили, что да, страшная. Кто-то говорит, что нет, тут самое главное, как мы повернем свою политику в экономике, скажем так, куда будем торговать.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Здесь две стороны. Анализируя глубоко ситуацию, могу сказать, что санкции – это своего рода мракобесие, круговая порука вообще коллективного Запада, которые сами же себя загнали в такой исторический тупик. Причем фантомы очень простые, заключающиеся в том, что они неприкосновенны, Европейский союз и вообще Запад, и богоизбраны – это одна сторона. Но эта иллюзия начинает рушиться. Но никогда еще в истории таких продолжительных санкций по временным рамкам не было. И сейчас они сами себя загнали в тупик. Они сами не знают, что делать.
Кирилл Казаков:
Ну как же. Куба находится под санкциями, Северная Корея под санкциями, Иран под санкциями.
Николай Щекин:
Вот это ментальное бессилие заставляет вводить эти санкции бесконечно. Что касается технологически и эффекта самого, вы знаете, все возвращается бумерангом. Сейчас говорили о «Восточном партнерстве». Все это время получалось так, что Беларусь для «Восточного партнерства» была, а не «Восточное партнерство» для Беларуси.
Алена Сырова, СТВ:
Нужно было доказать, что мы хороши для того, чтобы с нами дружили. По их мнению.
Николай Щекин:
Наконец мы осознали, что надо быть самим собой. Я не знаю насчет геополитического разворота, это очень серьезная вещь, методологически здесь надо поступать аккуратно.
Кирилл Казаков:
Но об этом даже Президент заявил, когда говорил о технологическом прежде всего развороте.
Николай Щекин:
Здесь, понимаете, надо просчитывать, конечно, эффект от всего. И экономический, и идеологический. Здесь очень много нюансов. Но то, что санкции, как это ни странно, за последнюю неделю стали уже об этом говорить наши так называемые партнеры, уже ударяют по ним, только сейчас приходит осознание.
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