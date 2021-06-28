Николай Щёкин: «Санкции – это своего рода мракобесие, круговая порука вообще коллективного Запада»

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Николай Сергеевич, санкции – страшная вещь? Я много мнений слышал, в том числе и мнение экспертов, которые говорили, что да, страшная. Кто-то говорит, что нет, тут самое главное, как мы повернем свою политику в экономике, скажем так, куда будем торговать.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Здесь две стороны. Анализируя глубоко ситуацию, могу сказать, что санкции – это своего рода мракобесие, круговая порука вообще коллективного Запада, которые сами же себя загнали в такой исторический тупик. Причем фантомы очень простые, заключающиеся в том, что они неприкосновенны, Европейский союз и вообще Запад, и богоизбраны – это одна сторона. Но эта иллюзия начинает рушиться. Но никогда еще в истории таких продолжительных санкций по временным рамкам не было. И сейчас они сами себя загнали в тупик. Они сами не знают, что делать.

Кирилл Казаков:

Ну как же. Куба находится под санкциями, Северная Корея под санкциями, Иран под санкциями.

Николай Щекин:

Вот это ментальное бессилие заставляет вводить эти санкции бесконечно. Что касается технологически и эффекта самого, вы знаете, все возвращается бумерангом. Сейчас говорили о «Восточном партнерстве». Все это время получалось так, что Беларусь для «Восточного партнерства» была, а не «Восточное партнерство» для Беларуси.

Алена Сырова, СТВ:

Нужно было доказать, что мы хороши для того, чтобы с нами дружили. По их мнению.