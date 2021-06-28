«Не важно, что здесь произойдёт, на людей не смотрят». Четыре мнения о санкциях
Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.
Алена Сырова, СТВ:
Юлия Константиновна, почему они так поступают? Они просчитывают и свои потери в том числе?
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси:
Такое впечатление, что они заигрались и не думают о своих потерях. Сейчас цель – задушить Республику Беларусь, все, что связано с Республикой Беларусь.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Пример Литвы. Представьте, Игналинская АЭС, город Висагинас, который был городом энергетиков. Он умер. Фактически, сейчас умрет Клайпедский порт и железная дорога, Латвийская железная дорога фактически умирает.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Они этого не замечают.
Юлия Абухович:
Зато соседу будет плохо. Не важно, что здесь произойдет, на людей не смотрят.
Кирилл Казаков:
У соседа корова сдохла – так сейчас действуют наши соседи.
Юлия Абухович:
Да, абсолютно верно. Конечно же, они просчитывают свои риски. Поэтому мы и говорим, что санкции, во-первых, вводились долго, раздумывая, и до сих пор, по мнению очень многих экспертов, непонятно, кто больше пострадает и какие потери будут у Европейского союза.
Николай Щекин:
И что они хотят в результате. Не просто санкции.
Кирилл Казаков:
Пример той же самой России. В 2014 году ввели санкции против российских предприятий, россияне в ответ запретили поставку какого-то количества продуктов из Европы. Российский пармезан стал шуткой, но в итоге россияне выживают – огромная страна.
Николай Щекин:
Проводить аналогию с Россией сложно. Ресурсная база в России намного больше, согласитесь. Аналогию здесь проводить практически невозможно – сравнивать Россию и Беларусь.
Алексей Дзермант, политолог:
Я скажу, что у нас ситуация в этом смысле лучше. У них постоянно находятся какие-то серые схемы, лазейки. Опять же, из-за того, что бизнес имеет какие-то гешефты с этой торговлей, в том числе с Западом. У нас компактная страна, мы можем рассчитывать только на себя, а это значит, что надо лучше работать, замещать технологии или продукцию, которая с Запада может прийти. Это на самом деле шанс подняться в плане своего производства, технологий. Санкции не смертельны.
Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета:
Я Алексея не поддержу. Мы не должны пытаться жить в условиях автаркии.
Алексей Дзермант:
Это не автаркия, это мобилизация в условиях гибридной войны. Пора эти иллюзии забыть, что мы помиримся через 10 лет. Не будет такого.
Кирилл Казаков:
Я соглашусь с Алексеем, поддержу его тезис о том, что мы находимся в состоянии гибридной войны.
Алексей Беляев:
Во-первых, когда мы говорим о санкциях, что это такое? Это попытка экономической блокады и удушения. Экономическая блокада и удушение как раз будет, если мы замкнемся в себе и будем все пытаться производить, как говорят, на маленькой ресурсной базе. Но у нас есть сейчас Союзное государство Беларуси и России.
Кирилл Казаков:
Об этом речь и идет.
Алексей Беляев:
У нас есть Евразийский экономический союз, наблюдательство в странах Шанхайской организации сотрудничества, позиция наблюдения в странах БРИКС, тесное сотрудничество и очень хорошие политические и экономические отношения с Китаем. То есть мы не должны сейчас и себя пугать, и гражданам надо объяснять – если возникнут трудности, они возникнут на каком-то начальном этапе переориентации. У нас выход есть, мы не будем закрыты железным кольцом. У нас есть с кем кооперироваться, откуда получать технологии, сырье, куда поставлять нашу продукцию. Автаркия – это было бы страшно, тяжело.
Алексей Дзермант:
Я вообще про это не говорил ни слова. Я говорил про то, что на нашей базе можно развивать эти технологии, а союзники, конечно, у нас есть. Я не вижу противоречия со своими словами.
Алексей Беляев:
Если думать глобально, то мы должны ориентироваться на союз с нашими истинными союзниками.
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