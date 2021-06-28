«Не важно, что здесь произойдёт, на людей не смотрят». Четыре мнения о санкциях

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу « По существу ». Среди гостей – политологи и руководители предприятий. Алена Сырова, СТВ:

Юлия Константиновна, почему они так поступают? Они просчитывают и свои потери в том числе?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси:

Такое впечатление, что они заигрались и не думают о своих потерях. Сейчас цель – задушить Республику Беларусь, все, что связано с Республикой Беларусь. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Пример Литвы. Представьте, Игналинская АЭС, город Висагинас, который был городом энергетиков. Он умер. Фактически, сейчас умрет Клайпедский порт и железная дорога, Латвийская железная дорога фактически умирает. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Они этого не замечают. Юлия Абухович:

Зато соседу будет плохо. Не важно, что здесь произойдет, на людей не смотрят. Кирилл Казаков:

У соседа корова сдохла – так сейчас действуют наши соседи. Юлия Абухович:

Да, абсолютно верно. Конечно же, они просчитывают свои риски. Поэтому мы и говорим, что санкции, во-первых, вводились долго, раздумывая, и до сих пор, по мнению очень многих экспертов, непонятно, кто больше пострадает и какие потери будут у Европейского союза.

Николай Щекин:

И что они хотят в результате. Не просто санкции. Кирилл Казаков:

Пример той же самой России. В 2014 году ввели санкции против российских предприятий, россияне в ответ запретили поставку какого-то количества продуктов из Европы. Российский пармезан стал шуткой, но в итоге россияне выживают – огромная страна. Николай Щекин:

Проводить аналогию с Россией сложно. Ресурсная база в России намного больше, согласитесь. Аналогию здесь проводить практически невозможно – сравнивать Россию и Беларусь. Алексей Дзермант, политолог:

Я скажу, что у нас ситуация в этом смысле лучше. У них постоянно находятся какие-то серые схемы, лазейки. Опять же, из-за того, что бизнес имеет какие-то гешефты с этой торговлей, в том числе с Западом. У нас компактная страна, мы можем рассчитывать только на себя, а это значит, что надо лучше работать, замещать технологии или продукцию, которая с Запада может прийти. Это на самом деле шанс подняться в плане своего производства, технологий. Санкции не смертельны. Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета:

Я Алексея не поддержу. Мы не должны пытаться жить в условиях автаркии.

Алексей Дзермант:

Это не автаркия, это мобилизация в условиях гибридной войны. Пора эти иллюзии забыть, что мы помиримся через 10 лет. Не будет такого. Кирилл Казаков:

Я соглашусь с Алексеем, поддержу его тезис о том, что мы находимся в состоянии гибридной войны. Алексей Беляев:

Во-первых, когда мы говорим о санкциях, что это такое? Это попытка экономической блокады и удушения. Экономическая блокада и удушение как раз будет, если мы замкнемся в себе и будем все пытаться производить, как говорят, на маленькой ресурсной базе. Но у нас есть сейчас Союзное государство Беларуси и России. Кирилл Казаков:

Об этом речь и идет.