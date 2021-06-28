«Выдавливание конкурента из рынка». Что говорит работник БелАЗ о санкциях

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу « По существу ». Среди гостей – политологи и руководители предприятий. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Валерий Алексеевич, как на БелАЗе настроения среди коллектива?

Валерий Трусковский, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «БелАЗ»:

В целом, конечно, коллектив БелАЗа настроен против тех санкций, которые ввели против нашего предприятия. Опять же, будем говорить так, что санкции никогда ни к чему хорошему не приводили. Если говорить про БелАЗ, то мы сегодня уверенно работаем, выпускаем продукцию. Уже с начала года почти более 370 самосвалов продали и так далее. У нас хорошие темпы развития. Алена Сырова:

Получается, что санкции, если мы говорим о БелАЗе, вас не затрагивают никак по поводу реализации вашей продукции. Скорее, какие-то комплектующие вы не сможете закупать на Западе. Это критично? Вы какие-то продумываете варианты, чем заменять можно? Валерий Трусковский:

Безусловно. На предприятии разрабатываются определенные программы, которые должны решить, как жить в условиях санкций. Говорить о критичности, наверное, тоже не приходится. Но сегодня мы должны реализовать и решить этот вопрос с санкциями, чем же заменить те недостающие. Кирилл Казаков:

Сейчас в мире три компании, которые производят такого рода грузовики. Это Komatsu, Caterpillar и БелАЗ, собственно говоря. Не похоже это на то, что есть конкурентный сговор и вас пытаются через эти санкции купить, выжечь с рынка?

Валерий Трусковский:

Безусловно. Таких компаний, как БелАЗ, в мире всего лишь семь. Вы назвали основные, которые существуют. Конечно, выдавливание конкурента из рынка – это один из элементов санкций, которые введены против нашей республики. Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета:

У нас вообще на Европу БелАЗ сильно завязан? Валерий Трусковский:

Не сильно завязан БелАЗ, у нас дальнее зарубежье в основном, теперь Россия. Алексей Беляев:

Саудовская Аравия, насколько я помню, закупает наши карьерные самосвалы. Для нас, в принципе, эти санкции на сегодняшний день большой опасности не представляют, потому что они нам ничего не могут обрезать. Валерий Трусковский:

Могут, если захотят. Но мы сегодня говорить должны о другом. Сегодня есть предприятие такое как БелАЗ, которое уверенно смотрит в будущее. Эти санкции – вы правильно сказали – против конкуренции нашей продукции. Сильно, не сильно они повлияют, я не могу сказать, как это будет в будущем.