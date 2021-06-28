«Выдавливание конкурента из рынка». Что говорит работник БелАЗ о санкциях
Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Валерий Алексеевич, как на БелАЗе настроения среди коллектива?
Валерий Трусковский, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «БелАЗ»:
В целом, конечно, коллектив БелАЗа настроен против тех санкций, которые ввели против нашего предприятия. Опять же, будем говорить так, что санкции никогда ни к чему хорошему не приводили. Если говорить про БелАЗ, то мы сегодня уверенно работаем, выпускаем продукцию. Уже с начала года почти более 370 самосвалов продали и так далее. У нас хорошие темпы развития.
Алена Сырова:
Получается, что санкции, если мы говорим о БелАЗе, вас не затрагивают никак по поводу реализации вашей продукции. Скорее, какие-то комплектующие вы не сможете закупать на Западе. Это критично? Вы какие-то продумываете варианты, чем заменять можно?
Валерий Трусковский:
Безусловно. На предприятии разрабатываются определенные программы, которые должны решить, как жить в условиях санкций. Говорить о критичности, наверное, тоже не приходится. Но сегодня мы должны реализовать и решить этот вопрос с санкциями, чем же заменить те недостающие.
Кирилл Казаков:
Сейчас в мире три компании, которые производят такого рода грузовики. Это Komatsu, Caterpillar и БелАЗ, собственно говоря. Не похоже это на то, что есть конкурентный сговор и вас пытаются через эти санкции купить, выжечь с рынка?
Валерий Трусковский:
Безусловно. Таких компаний, как БелАЗ, в мире всего лишь семь. Вы назвали основные, которые существуют. Конечно, выдавливание конкурента из рынка – это один из элементов санкций, которые введены против нашей республики.
Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета:
У нас вообще на Европу БелАЗ сильно завязан?
Валерий Трусковский:
Не сильно завязан БелАЗ, у нас дальнее зарубежье в основном, теперь Россия.
Алексей Беляев:
Саудовская Аравия, насколько я помню, закупает наши карьерные самосвалы. Для нас, в принципе, эти санкции на сегодняшний день большой опасности не представляют, потому что они нам ничего не могут обрезать.
Валерий Трусковский:
Могут, если захотят. Но мы сегодня говорить должны о другом. Сегодня есть предприятие такое как БелАЗ, которое уверенно смотрит в будущее. Эти санкции – вы правильно сказали – против конкуренции нашей продукции. Сильно, не сильно они повлияют, я не могу сказать, как это будет в будущем.
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Есть торговая марка и замечательный бренд, замечательный коллектив с многолетними историями. На вас очень сложно повлиять. А сейчас, вы правильно говорите, идет выдавливание конкурента, идет, по сути, наглая попытка захватить наши предприятия. Давайте не БелАЗ возьмем, потому что они действительно стоят твердо на этом рынке. А калийные компании. Не успели заикнуться о санкциях – уже норвежская калийная компания заявляет, что начинает наращивать объемы. Еще до того, как-то вовремя заявили. Я считаю, что эти конкуренты еще доплачивают, наверное, определенным лицам, чтобы определенные компании попадали в санкционный список, потому что непонятно, по каким причинам они там вообще оказываются.
Алена Сырова:
Как думаете, сотрудники БелАЗа согласились бы на какое-то тотальное сокращение, потерю своей зарплаты – вы за кадром сказали, что средняя по предприятию 1600?
Валерий Трусковский:
Безусловно, никто не согласится на это, потому что Жодино – это и есть БелАЗ. Потому что, скажем так, один работник БелАЗа, еще содержит трех-четырех членов своей семьи. 63 тысячи в Жодино жителей, на БелАЗе работают почти 10 тысяч. Сегодня, если мы будем говорить о том, что надо согласиться на эти санкции, и мы пойдем на это, мы отдадим свой БелАЗ. Я думаю, что никто на это не пойдет. Потому что все адекватные люди, которые работают. И за 70 с лишним лет существования БелАЗа он доказал свое право на жизнь, он доказал, что является одной из самых ведущих мировых компаний.
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