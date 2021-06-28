«Нас нельзя обложить с Востока». Почему санкции против Беларуси не дадут того эффекта, на который надеется Запад?

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий. Алена Сырова, СТВ:

Если вдолгую, понятно, что мы выстоим. Сейчас нам, обычным жителям Беларуси, к чему стоит приготовиться? К какому-то ухудшению нашего благосостояния? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А как в Иране было?

Алексей Дзермант, политолог:

Нет, не будет так же, как у них. Все-таки Иран действительно был обложен санкциями со всех сторон, в том числе Советский Союз частично к ним подключался, их удалили полностью. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Да, другая ситуация была. Алексей Дзермант:

Нас нельзя обложить с Востока. Я уверен, что Российская Федерация и КНР будут нас поддерживать, потому что мы для них являемся западными воротами и очень серьезным партнером, в том числе благодаря нашему потенциалу. Поэтому у нас всегда будет возможность продавать продукцию, получать оттуда технологии.