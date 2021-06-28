«Нас нельзя обложить с Востока». Почему санкции против Беларуси не дадут того эффекта, на который надеется Запад?
Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.
Алена Сырова, СТВ:
Если вдолгую, понятно, что мы выстоим. Сейчас нам, обычным жителям Беларуси, к чему стоит приготовиться? К какому-то ухудшению нашего благосостояния?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А как в Иране было?
Алексей Дзермант, политолог:
Нет, не будет так же, как у них. Все-таки Иран действительно был обложен санкциями со всех сторон, в том числе Советский Союз частично к ним подключался, их удалили полностью.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Да, другая ситуация была.
Алексей Дзермант:
Нас нельзя обложить с Востока. Я уверен, что Российская Федерация и КНР будут нас поддерживать, потому что мы для них являемся западными воротами и очень серьезным партнером, в том числе благодаря нашему потенциалу. Поэтому у нас всегда будет возможность продавать продукцию, получать оттуда технологии.
Алена Сырова:
А мы не перестанем быть интересны тому же Китаю, как говорят наши оппоненты? Мол, если Европа закроется, то мы уже больше не будем интересны Китаю.
Алексей Дзермант:
Нет. Если из нас хотят сделать логистический тупик, в том числе для китайских товаров, то таким же тупиком станет и Польша, а там они хоть и «ганарыстыя паны», но не дурные, в отличие от литовцев. Поэтому все-таки будут думать, как запустить транспортные артерии. Тем более там есть Германия, которая серьезно завязана на Китай в плане экономики. В этом смысле я думаю, что Китай, Россия и Германия смогут пролоббировать этот коридор транспортный. Другое дело, что нам свою продукцию придется, наверное, перенаправлять на северные порты российские из-за того, что Прибалтика будет закрыта. Это неудобство, но это не катастрофично.
Кирилл Казаков:
Да, это дороже, но не намного.
Алексей Дзермант:
Тем более, с Российской Федерацией, учитывая наши близкие политические отношения, можно договориться. Да, это непросто, там люди тоже умеют считать деньги и хотят зарабатывать, в том числе на нас. Но есть политические отношения, и благодаря Союзному государству эти вопросы можно решать.
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