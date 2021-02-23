Премьера спектакля «Павлинка» в Купаловском театре состоится в начале марта

Новости Беларуси. На сцену Купаловского театра возвращается легендарная «Павлинка». Продажа билетов стартует уже сегодня, 23 февраля, а премьера обновленной постановки запланирована на 3, 5, 6 и 7 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спектакле играют не только актеры из прежней труппы, для которых театр стал настоящим домом, но и молодежь. На прошлой неделе репетицию «Павлинки» посетил Александр Лукашенко. После просмотра фрагмента спектакля глава государства пообщался с артистами и обсудил темы, которые их волновали.

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