Для чего Госпромнадзор по ночам проверяет лифты и эскалаторы?

Новости Беларуси. Для безопасности пассажиров все минские траволаторы, лифты и эскалаторы регулярно проходят тест-драйв, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Чтобы не нарушать привычный график, эксперты проводят проверку ночью и в выходные.

Специалисты Госпромнадзора испытывают и осматривают оборудование перед вводом в эксплуатацию. Далее чек-ап минимум раз в год. Эти меры необходимы для безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов. Стоит отметить, что только в столичном метрополитене насчитывается свыше 60 лифтов и порядка 40 эскалаторов. А самый длинный подъемник помогает спуститься пассажирам на глубину 14 метров.

Сергей Федотов, заместитель начальника Минского городского управления Госпромнадзора МЧС: Сначала начинают изучение технической документации, ведение технической документации. Далее – осмотр оборудования, проверка в нормальном режиме работы. И испытания: срабатывание блокировок, устройств безопасности.

Маленьких минчан правильному поведению в лифте и на эскалаторе учат с самого детства. Для этого в недавно открытом центре безопасности МЧС есть специальные тренажеры.

Марина Федотова, заместитель начальника управления Госпромнадзора МЧС:

В Республике Беларусь эксплуатируются прядка 50 тысяч лифтов. Большая часть из них (80 %), установлена в жилищном фонде. В соответствии с законом Республики Беларусь о промышленной безопасности, лифты отнесены к потенциально опасным объектам.

Здесь же рассказывают и о правильном поведении вблизи строительных объектов, на аттракционах и в аквапарках. Отдельная тема – правила обращения с пиротехникой.