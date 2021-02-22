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Для чего Госпромнадзор по ночам проверяет лифты и эскалаторы?

22 февраля 2021 21:01
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Новости Беларуси. Для безопасности пассажиров все минские траволаторы, лифты и эскалаторы регулярно проходят тест-драйв, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Чтобы не нарушать привычный график, эксперты проводят проверку ночью и в выходные. 

Для чего Госпромнадзор по ночам проверяет лифты и эскалаторы?-1

Специалисты Госпромнадзора испытывают и осматривают оборудование перед вводом в эксплуатацию. Далее чек-ап минимум раз в год. Эти меры необходимы для безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов. Стоит отметить, что только в столичном метрополитене насчитывается свыше 60 лифтов и порядка 40 эскалаторов. А самый длинный подъемник помогает спуститься пассажирам на глубину 14 метров.

Для чего Госпромнадзор по ночам проверяет лифты и эскалаторы?-4

Сергей Федотов, заместитель начальника Минского городского управления Госпромнадзора МЧС:
Сначала начинают изучение технической документации, ведение технической документации. Далее – осмотр оборудования, проверка в нормальном режиме работы. И испытания: срабатывание блокировок, устройств безопасности.

Для чего Госпромнадзор по ночам проверяет лифты и эскалаторы?-7

Маленьких минчан правильному поведению в лифте и на эскалаторе учат с самого детства. Для этого в недавно открытом центре безопасности МЧС есть специальные тренажеры. 

Для чего Госпромнадзор по ночам проверяет лифты и эскалаторы?-10

Марина Федотова, заместитель начальника управления Госпромнадзора МЧС:
В Республике Беларусь эксплуатируются прядка 50 тысяч лифтов. Большая часть из них (80 %), установлена в жилищном фонде. В соответствии с законом Республики Беларусь о промышленной безопасности, лифты отнесены к потенциально опасным объектам.

Здесь же рассказывают и о правильном поведении вблизи строительных объектов, на аттракционах и в аквапарках. Отдельная тема – правила обращения с пиротехникой.

Для чего Госпромнадзор по ночам проверяет лифты и эскалаторы?-13

Ксения Долгая, главный специалист управления Госпромнадзора МЧС:
Большое количество несчастных случаев происходит в период новогодних и рождественских праздников из-за неправильного использования пиротехнических изделий. В основном, около 50 несчастных случаев приходилось на предыдущие года, треть из которых составляли дети.

# Правила безопасности # общество # Сергей Федотов # Марина Федотова # Ксения Долгая # Фотофакт

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