«Всегда там пару человек есть». О чём актёр Овсянников попросил Президента Беларуси?
Новости Беларуси. Прежняя труппа Купаловского оказалась в эпицентре внутриполитического кризиса и фактически распалась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Перед нами пусть новая, но все же труппа Купаловского театра. На неделе с актерами встретился Президент. Говорили эмоционально и откровенно.
Алена Сырова, корреспондент:
Вся труппа сейчас без выходных работает над тем, чтобы затянувшееся ожидание встречи со зрителем было оправдано результатом. Президенту рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются, и попросили главу государства посодействовать прежде всего не с чем-то материальным, как можно было бы предположить.
Геннадий Овсянников, актер:
Вот все там набирать, набирать. Но прежде всего надо пару человек, профессиональных режиссеров. Кроме режиссеров, всегда там пару человек есть, что необходимы для труппы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я считаю, что самый лучший режиссер, если он вырастет вот здесь. Но он в чем прав? Придет свежая кровь, как ты говоришь, и Оля тоже, придет человек… И правильно он говорит, рядом какие-то с головой люди есть, что-то подскажут. Вы возьмите одного для начала, когда увидите дефицит, возьмете другого. Но вы сами шевелитесь, чтобы из вас вырастали свои режиссеры, руководители театра и так далее.