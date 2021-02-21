«Всегда там пару человек есть». О чём актёр Овсянников попросил Президента Беларуси?

Новости Беларуси. Прежняя труппа Купаловского оказалась в эпицентре внутриполитического кризиса и фактически распалась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Перед нами пусть новая, но все же труппа Купаловского театра. На неделе с актерами встретился Президент. Говорили эмоционально и откровенно.

Алена Сырова, корреспондент:

Вся труппа сейчас без выходных работает над тем, чтобы затянувшееся ожидание встречи со зрителем было оправдано результатом. Президенту рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются, и попросили главу государства посодействовать прежде всего не с чем-то материальным, как можно было бы предположить.

Геннадий Овсянников, актер:

Вот все там набирать, набирать. Но прежде всего надо пару человек, профессиональных режиссеров. Кроме режиссеров, всегда там пару человек есть, что необходимы для труппы.