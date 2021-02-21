Из прежней труппы остались 11 человек. Как Купаловский готовится к новому сезону?

Новости Беларуси. Прежняя труппа Купаловского оказалась в эпицентре внутриполитического кризиса и фактически распалась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Прежняя труппа Купаловского оказалась в эпицентре внутриполитического кризиса и фактически распалась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Но в театре все же остались артисты. К ним добавили молодых и амбициозных актеров, студентов Института культуры и Академии искусств. И перед нами пусть новая, но все же труппа Купаловского театра. Так все-таки театру быть или...
Гамлетовским вопросом на неделе задалась корреспондент Алена Сырова.
Корреспондент СТВ о ситуации в Купаловском театре: «Своими силами пытаются собрать воедино то, что нам дорого»
Алена Сырова, корреспондент:
Главный вопрос: получится ли? Однозначный ответ даст лишь время, а пока мнения разделились. От сверхоптимистичного прогноза министра культуры Анатолия Маркевича (его назначили в ноябре на должность фактически антикризисного менеджера отрасли).
Не хуже. Я думаю, даже лучше.
До осторожного от опытных актеров. Из прежней труппы в театре остались 11 человек, но каких. Сплошь мастодонты: народный артист СССР Геннадий Овсянников, народные артистки Беларуси Тамара Миронова, Зинаида Зубкова. Сегодня они всеми силами стараются вернуть жизнь в свой театральный дом, передают опыт молодым актерам, которых сами же и отбирают. Более того, пока в театре нет режиссера, ставят легендарную «Павлинку» сами, чтобы, несмотря на все испытания, все-таки открыть сезон.
Новая Павлинка Купаловского Анастасия Воронкова: «И страшно, и волнительно. Ну а как по-другому?»
Алена Сырова:
Даже на этапе репетиций очевидно – это будет другая «Павлинка». До премьеры спойлерить не принято, и актеры даже интервью отказываются раздавать, не то что показывать фрагменты спектакля. Но для одного человека все же сделали исключение.
Актриса Купаловского обратилась к Александру Лукашенко: душа болит у нас, потому что талантливые, хорошие. Как завело, куда…
Алена Сырова:
Вопреки расхожему мнению, среди оставшихся купаловцев не только возрастные актеры, но и такие молодые, как Михаил Свито. Он предпочитает не рассуждать о том, что уже сделано, и не осуждать, а заниматься творчеством. Уверен, его Адольф Быковский никого не оставит равнодушным.
Михаил Свито, исполнитель роли Адольфа Быковского:
Искусство – это искусство, театр есть театр. А как по-другому, я не понимаю. Я вкладывал в создание этого образа наблюдения из жизни.
Читайте также:
Михаил Свито: если полячество это прямо шло из меня, то, мне кажется, удалось сделать эту роль
«Всегда там пару человек есть». О чём актёр Овсянников попросил Президента Беларуси?
Актриса Купаловского Ольга Нефёдова: люди уже пишут, звонят, приходят в кассы. Говорят: дайте нам, пожалуйста, «Павлинку»
Алена Сырова:
Глядя на эти кадры, уверена: тот, кто хоть раз бывал в Купаловском, заскучает по той самой атмосфере и захочет как можно скорее вновь оказаться в зрительном зале, чтобы ее почувствовать. Да, после пережитого это будет другой театр, но ведь и зритель за это время изменился. И после долгой разлуки во время новой встречи главное – дать шанс друг другу.