Из прежней труппы остались 11 человек. Как Купаловский готовится к новому сезону?

Новости Беларуси. Прежняя труппа Купаловского оказалась в эпицентре внутриполитического кризиса и фактически распалась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Но в театре все же остались артисты. К ним добавили молодых и амбициозных актеров, студентов Института культуры и Академии искусств. И перед нами пусть новая, но все же труппа Купаловского театра. Так все-таки театру быть или... Гамлетовским вопросом на неделе задалась корреспондент Алена Сырова. Корреспондент СТВ о ситуации в Купаловском театре: «Своими силами пытаются собрать воедино то, что нам дорого»

Алена Сырова, корреспондент:

Главный вопрос: получится ли? Однозначный ответ даст лишь время, а пока мнения разделились. От сверхоптимистичного прогноза министра культуры Анатолия Маркевича (его назначили в ноябре на должность фактически антикризисного менеджера отрасли).

Не хуже. Я думаю, даже лучше. До осторожного от опытных актеров. Из прежней труппы в театре остались 11 человек, но каких. Сплошь мастодонты: народный артист СССР Геннадий Овсянников, народные артистки Беларуси Тамара Миронова, Зинаида Зубкова. Сегодня они всеми силами стараются вернуть жизнь в свой театральный дом, передают опыт молодым актерам, которых сами же и отбирают. Более того, пока в театре нет режиссера, ставят легендарную «Павлинку» сами, чтобы, несмотря на все испытания, все-таки открыть сезон.

Новая Павлинка Купаловского Анастасия Воронкова: «И страшно, и волнительно. Ну а как по-другому?» Алена Сырова:

Даже на этапе репетиций очевидно – это будет другая «Павлинка». До премьеры спойлерить не принято, и актеры даже интервью отказываются раздавать, не то что показывать фрагменты спектакля. Но для одного человека все же сделали исключение.

Актриса Купаловского обратилась к Александру Лукашенко: душа болит у нас, потому что талантливые, хорошие. Как завело, куда… Алена Сырова:

Вопреки расхожему мнению, среди оставшихся купаловцев не только возрастные актеры, но и такие молодые, как Михаил Свито. Он предпочитает не рассуждать о том, что уже сделано, и не осуждать, а заниматься творчеством. Уверен, его Адольф Быковский никого не оставит равнодушным.

Михаил Свито, исполнитель роли Адольфа Быковского:

Искусство – это искусство, театр есть театр. А как по-другому, я не понимаю. Я вкладывал в создание этого образа наблюдения из жизни.