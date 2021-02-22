«От одной до трёх базовых величин». В ГАИ началась операция «Техосмотр»

Новости Беларуси. Госавтоинспекция проводит операцию под кодовым названием «Техосмотр», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До конца рабочей недели столичные инспекторы проводят рейды по выявлению нарушителей. В первую очередь проверяют наличие документов на допуск автомобилей к участию в дорожном движении. Также ГАИ усилила контроль над представителями организаций и предприятий, ответственными за выпуск на дорогу транспортных средств.

Обязанность проведения техосмотра закреплена 33 статьей Закона «О дорожном движении». Без этого документа садиться за руль запрещено. К нарушителям применяют административные меры.