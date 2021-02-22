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«От одной до трёх базовых величин». В ГАИ началась операция «Техосмотр»

22 февраля 2021 21:04
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция проводит операцию под кодовым названием «Техосмотр», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

До конца рабочей недели столичные инспекторы проводят рейды по выявлению нарушителей. В первую очередь проверяют наличие документов на допуск автомобилей к участию в дорожном движении. Также ГАИ усилила контроль над представителями организаций и предприятий, ответственными за выпуск на дорогу транспортных средств. 

«От одной до трёх базовых величин». В ГАИ началась операция «Техосмотр»-1

Обязанность проведения техосмотра закреплена 33 статьей Закона «О дорожном движении». Без этого документа садиться за руль запрещено. К нарушителям применяют административные меры.

«От одной до трёх базовых величин». В ГАИ началась операция «Техосмотр»-4

Владимир Задоровский, старший госавтоинспектор ОГАИ Московского РУВД:
За управление транспортным средством, не имея разрешения на допуск в участии в дорожном движении в первый раз в течение года штраф от одной до трех базовых величин, а при повторном нарушении от двух до пяти базовых величин.

# ГАИ # общество # Владимир Задоровский # Фотофакт

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