Актриса Купаловского обратилась к Александру Лукашенко: душа болит у нас, потому что талантливые, хорошие. Как завело, куда…

Новости Беларуси. Ровно спустя полгода после событий, которые изменили Купаловский, на сцене вновь не только актеры, но и чиновники. Правда, в этот раз еще и глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:

Разговор, как и тогда, эмоциональный и откровенный. Вот только, в отличие от августа, ультиматумы здесь не звучали, как и политические лозунги, дверями тоже никто не хлопал. Вероятно, потому что цели, да и ценности у присутствующих другие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Переживал за нашу творческую интеллигенцию. Вы знаете, всякое в жизни бывает, я об этом часто говорю. Кто-то с чем-то не согласен – есть место и время высказывать свои опасения и несогласие, никто против этого не будет.

Тамара Миронова, актриса:

Какой свободы, я не понимаю. Что за свобода – свобода там? Здесь играли все, что хотели, никто не запрещал. Душа болит у нас почему? Потому что талантливые, хорошие. Как завело, куда…