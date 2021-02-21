Актриса Купаловского обратилась к Александру Лукашенко: душа болит у нас, потому что талантливые, хорошие. Как завело, куда…

Новости Беларуси. Ровно спустя полгода после событий, которые изменили Купаловский, на сцене вновь не только актеры, но и чиновники. Правда, в этот раз еще и глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Ровно спустя полгода после событий, которые изменили Купаловский, на сцене вновь не только актеры, но и чиновники. Правда, в этот раз еще и глава государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
Разговор, как и тогда, эмоциональный и откровенный. Вот только, в отличие от августа, ультиматумы здесь не звучали, как и политические лозунги, дверями тоже никто не хлопал. Вероятно, потому что цели, да и ценности у присутствующих другие.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Переживал за нашу творческую интеллигенцию. Вы знаете, всякое в жизни бывает, я об этом часто говорю. Кто-то с чем-то не согласен – есть место и время высказывать свои опасения и несогласие, никто против этого не будет.
Тамара Миронова, актриса:
Какой свободы, я не понимаю. Что за свобода – свобода там? Здесь играли все, что хотели, никто не запрещал. Душа болит у нас почему? Потому что талантливые, хорошие. Как завело, куда…
Александр Лукашенко:
Она правильно говорит. Я думаю: «Слушай, что же такое на тебя нашло?» Ну что? Ну да, Лукашенко надоел, понятно. Но я же не игрушка, чтобы со мной там, и не сахар, чтобы лизали и сладко было. Я Президент, я страну должен удерживать (подробнее здесь).
Ольга Нефедова, актриса:
Мы флагманы. Даже вот таких четыре человека, плюс новенькие ребята, 15 человек – мы все равно ими остаемся, потому что воля, она несокрушима. Понимаете, вот самое главное.
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