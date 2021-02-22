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За год в минском метро сэкономили 200 тысяч киловатт-часов энергии. Как это удалось?

22 февраля 2021 21:11
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Новости Беларуси. В минской подземке за 2020 год сэкономили почти 200 тысяч киловатт-часов электроэнергии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За год в минском метро сэкономили 200 тысяч киловатт-часов энергии. Как это удалось?-1

Снизить затраты удалось за счет новых «Штадлеров», которые начали курсировать на зеленой ветке. Уровень энергопотребления современных поездов значительно ниже аналогов. 

За год в минском метро сэкономили 200 тысяч киловатт-часов энергии. Как это удалось?-4

Внедрили и новые технологии освещения. В метро преимущество отдают энергосберегающим лампам и источникам питания. Удалось сохранить и тепловую энергию. Только в 2020 году сэкономили более 10 гигакалорий.

За год в минском метро сэкономили 200 тысяч киловатт-часов энергии. Как это удалось?-7

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
На 2021 год было запланировано в метрополитене 13 энергоэффективных мероприятий, ожидаемый эффект – экономия около 166 тонн условного топлива.

# Минское метро # общество # Андрей Дроб # Фотофакт

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