За год в минском метро сэкономили 200 тысяч киловатт-часов энергии. Как это удалось?

Новости Беларуси. В минской подземке за 2020 год сэкономили почти 200 тысяч киловатт-часов электроэнергии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В минской подземке за 2020 год сэкономили почти 200 тысяч киловатт-часов электроэнергии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Снизить затраты удалось за счет новых «Штадлеров», которые начали курсировать на зеленой ветке. Уровень энергопотребления современных поездов значительно ниже аналогов.
Внедрили и новые технологии освещения. В метро преимущество отдают энергосберегающим лампам и источникам питания. Удалось сохранить и тепловую энергию. Только в 2020 году сэкономили более 10 гигакалорий.
Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
На 2021 год было запланировано в метрополитене 13 энергоэффективных мероприятий, ожидаемый эффект – экономия около 166 тонн условного топлива.