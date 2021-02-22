За год в минском метро сэкономили 200 тысяч киловатт-часов энергии. Как это удалось?

Новости Беларуси. В минской подземке за 2020 год сэкономили почти 200 тысяч киловатт-часов электроэнергии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Снизить затраты удалось за счет новых «Штадлеров», которые начали курсировать на зеленой ветке. Уровень энергопотребления современных поездов значительно ниже аналогов.

Внедрили и новые технологии освещения. В метро преимущество отдают энергосберегающим лампам и источникам питания. Удалось сохранить и тепловую энергию. Только в 2020 году сэкономили более 10 гигакалорий.