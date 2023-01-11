«Прекращайте всеми возможными способами». Талай обратился к военнослужащим Украины

Алексей Талай, паралимпийский чемпион:

Да, это очень сложно, порой хочется плакать от непонимания того, что в этом мире, как и раньше, есть интересы государственные. Люди все сделают для того, чтобы их отечество жило хорошо – Англия, Америка, Германия. И сделать это за счет других, чужими руками, таскать угли в огонь украинскими руками, конечно, им это выгодно. Они не теряют своих сыновей. Бьются украинцы с этим русским медведем, которого они так ненавидят испокон веков. Как вам непонятно, что вы сегодня идете на заклание какому-то западному господину.

Опомнитесь, украинцы! Мы братья, мы славяне. Не становитесь манкуртами, не помнящими своего родства. Прекращайте всеми возможными способами. Ребята, которых забрали, пусть сдаются в плен, пусть каким-то образом не идут в эти военкоматы. Мы видим эти кадры, как в магазинах ловят. Везде суют эти повестки на могилизацию. Умные жены своих парней, мужей попрятали, вывезли за границу. Они понимают, что Красная армия всех сильней. Невозможно Россию победить. На небе Бог, на земле – Россия. Как вы этого не понимаете? Готовы старшие поколения пойти в бой. Те, которые в Чечне служили, воевали с международным терроризмом, которые сражались в Афганистане. Все встанут.

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