Стараемся придумать больше идей. Чему учат на проекте «Минская смена» в Академии управления?

Новости Беларуси. Нестандартные решения, креативный подход и работа в команде. Участники проекта «Минская смена – 2023» проходят тренинги на базе Академии управления при Президенте Республики Беларусь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это почти 100 конкурсантов – представители учащейся, студенческой и работающей молодежи. Они получают управленческие навыки, проходят тренинги по психологии и искусству самопрезентации. Итогом работы молодежи станут проекты по улучшению жизни столицы. Их они представят уже этим летом.

Ульяна Гриневич, студентка Белорусской государственной академии авиации: В данном проекте я принимаю участие уже не первый год. Я являлась участницей проекта и в 2022 году. В этом году у нас проект направлен на поддержку одиноких пожилых людей города Минска. Считаю, что проект наш очень важен, так как одинокие пожилые люди, конечно же, нуждаются во внимании нашей молодежи и поддержке.

Анастасия Жигилевич, студентка Академии управления при Президенте Республики Беларусь: В моей команде пять человек. Нам было выдано задание, которое называется патриотическое воспитание молодежи. Сейчас мы активно работаем над этим проектом, стараемся придумать как можно больше идей для того, чтобы потом это все собрать в одно целое и представить.

Ольга Солдатова, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Этот проект является очень ярким образцом государственной поддержки молодежных инициатив. В 2023 году он, безусловно, имеет свою специфику по сравнению с предыдущим годом. В этом году впервые в этот проект включена работающая молодежь. Сейчас идут занятия по командообразованию, формированию коммуникативных компетенций. Такой цикл обучающих курсов будет сопровождать ребят во время всего периода их участия в конкурсе.

В 2022 году в рамках «Минской смены» было разработано 17 проектов, три из них стали победителями и были воплощены в жизнь.