«Радуют нововведения по молодёжи». Как белорусы относятся к проекту обновлённой Конституции?

Новости Беларуси. Открытый областной диалог по обсуждению проекта Конституции Беларуси прошел в центре художественного творчества детей и молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Открытый областной диалог по обсуждению проекта Конституции Беларуси прошел в центре художественного творчества детей и молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За круглым столом собрались активисты БРСМ со всех уголков Минской области, а также эксперты – ведущие юристы и аналитики. Диалог состоялся в теплой и дружественной атмосфере. Стороны обсудили социальную поддержку граждан, сохранение национальной самобытности и семейные ценности. Молодежь интересовало и формирование Всебелорусского народного собрания, как будут отбираться делегаты и их полномочия.
Владислава Крагилева, первый секретарь Борисовского районного комитета БРСМ:
Актуальным является как молодежь, так и люди более взрослого поколения. Поддерживают, что семья и брак – это союз мужчины и женщины. Поддерживают социальную ориентированность государства, поддержку семьи. Радуют нововведения по молодежи, что государство содействует развитию молодежи.
Елена Семашко, заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
Текст Основного закона, который сейчас вынесен на всенародное обсуждение, содержит, с одной стороны, очень четкие указания на то, что предлагается изменить. Но прочесть эти изменения не значит осознать, не значит понять, как это будет работать. Поэтому эти встречи как раз поясняют, разъясняют, дают возможность понять, как это может работать в той ситуации, если будет принято.