«Радуют нововведения по молодёжи». Как белорусы относятся к проекту обновлённой Конституции?

Новости Беларуси. Открытый областной диалог по обсуждению проекта Конституции Беларуси прошел в центре художественного творчества детей и молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За круглым столом собрались активисты БРСМ со всех уголков Минской области, а также эксперты – ведущие юристы и аналитики. Диалог состоялся в теплой и дружественной атмосфере. Стороны обсудили социальную поддержку граждан, сохранение национальной самобытности и семейные ценности. Молодежь интересовало и формирование Всебелорусского народного собрания, как будут отбираться делегаты и их полномочия.

Владислава Крагилева, первый секретарь Борисовского районного комитета БРСМ:

Актуальным является как молодежь, так и люди более взрослого поколения. Поддерживают, что семья и брак – это союз мужчины и женщины. Поддерживают социальную ориентированность государства, поддержку семьи. Радуют нововведения по молодежи, что государство содействует развитию молодежи.