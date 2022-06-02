«Находится на стыке разных государств». Почему Республиканский фестиваль национальных культур проходит в Гродно?
Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно – символ мира, межнациональной дружбы, единения народов, а также духовного богатства и творческого потенциала. О том, какие новинки будут в 2022 году и что подготовили организаторы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Фестиваль национальных культур стал одним из брендов, наверное, города Гродно. Впервые его провели в 1996 году и с тех пор проводят каждые два года. Почему придумали такой фестиваль и почему именно Гродно?
Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:
Это замечательно, что придумали такой фестиваль. Необходимо отметить, что 25 мая в 1996 году впервые прошел этот фестиваль, на котором собрались представители 11 национальностей. Почему Гродно? Потому что гродненская земля – это многонациональная земля, она находится на стыке разных государств. Так сложилось исторически, что она стала второй родиной для многих национальностей. Когда принималось решение о том, где проводить Республиканский фестиваль национальных культур, было принято это решение. С 1996-го каждые два года заключительные мероприятия проходят в Гродно. Фестиваль не останавливается. Накануне года проведения начинаются мероприятия отборочные по всем нашим областным и районным центрам. Каждый четный год, начиная с 1996-го, за исключением 2020 года по причинам пандемическим, фестиваль проходил в Гродно.
Алеся Лакина:
Давайте подробнее обсудим фестиваль, который пройдет в этом году. Я знаю, что запланировано очень много мероприятий. Расскажите, какие мероприятия пройдут с 3 по 5 июня 2022 года.
Елена Климович:
Традиционно в первые выходные июня уже много лет проводится наш фестиваль. Начинается он с пятницы, и основные мероприятия запланированы на вторую половину дня, для того чтобы (это конец трудовой недели) с удобством доехать. Запланировано свыше 50 мероприятий самого разного формата: для маленьких от 0 плюс до бесконечности, самые сталыя, по-белорусски скажу, люди могут приехать и найти для себя мероприятие по душе. Это центральная часть города Гродно – безусловно, наша площадь Ленина, парк Жилибера, улица Советская, площадь Советская, улица Замковая. Кто немножко представляет Гродно, это вся историческая часть, которая становится пешеходной. Специально предпринимаются меры организационного плана, чтобы было удобно доехать, какие-то перехватывающие парковки.
Если говорить о мероприятиях, то самые главные, ключевые – это шествие. Оно начнется в 20:00 с площади Ленина: по улице Советской пройдут представители наших национальностей в красочном, очень красивом шествии, представляя свои особенности. Представление диаспор на площади Советской, их встреча с уважением, с белорусским караваем. Каждую диаспору будет встречать девушка в белорусском национальном костюме. Хороший концерт, фейерверк, в 23:00 концерт Руслана Алехно – замечательный наш заслуженный артист Республики Беларусь.
«Мы решили чуточку поэкспериментировать». Какие сюрпризы готовят зрителям фестиваля в Гродно национальные диаспоры – подробнее здесь.