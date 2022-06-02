«Находится на стыке разных государств». Почему Республиканский фестиваль национальных культур проходит в Гродно?

Республиканский фестиваль национальных культур в Гродно – символ мира, межнациональной дружбы, единения народов, а также духовного богатства и творческого потенциала. О том, какие новинки будут в 2022 году и что подготовили организаторы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Фестиваль национальных культур стал одним из брендов, наверное, города Гродно. Впервые его провели в 1996 году и с тех пор проводят каждые два года. Почему придумали такой фестиваль и почему именно Гродно?

Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:

Это замечательно, что придумали такой фестиваль. Необходимо отметить, что 25 мая в 1996 году впервые прошел этот фестиваль, на котором собрались представители 11 национальностей. Почему Гродно? Потому что гродненская земля – это многонациональная земля, она находится на стыке разных государств. Так сложилось исторически, что она стала второй родиной для многих национальностей. Когда принималось решение о том, где проводить Республиканский фестиваль национальных культур, было принято это решение. С 1996-го каждые два года заключительные мероприятия проходят в Гродно. Фестиваль не останавливается. Накануне года проведения начинаются мероприятия отборочные по всем нашим областным и районным центрам. Каждый четный год, начиная с 1996-го, за исключением 2020 года по причинам пандемическим, фестиваль проходил в Гродно. Алеся Лакина:

Давайте подробнее обсудим фестиваль, который пройдет в этом году. Я знаю, что запланировано очень много мероприятий. Расскажите, какие мероприятия пройдут с 3 по 5 июня 2022 года.