Более 50 нарушений с начала года. Чем опасна зарплата «в конверте» для белорусов?

Новости Беларуси. Более 50 фактов выплаты заработной платы «в конверте» установлено с начала 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проблема «теневой» экономики на особом контроле налоговых органов и Департамента финансовых расследований.

Используя преступные схемы выплаты зарплаты, наниматель не доплачивает налоги и страховые взносы, вместе с тем снимает с себя всяческую социальную ответственность за работника. Речь идет прежде всего о размере будущей пенсии, а нередко согласившиеся на такие условия недополучают оговоренных сумм. В 2022 году по всей стране проведено более 200 проверок, по результатам которых только подоходного налога к уплате предъявлено более 10 миллионов рублей.

Татьяна Брачковская, заместитель начальника инспекции МНС по Минску:

По результатам контрольных мероприятий сумма подоходного налога, предъявленного районными инспекциями Минска, по прошлому году составила 1,9 миллиона рублей, в первом квартале текущего периода эта сумма уже составляет более 700 тысяч рублей

Напомним, по инициативе Комитета госконтроля в июне 2021-го в Уголовном кодексе появились две новые статьи. Теперь за умышленное неначисление и неуплату обязательных страховых взносов нанимателю может грозить наказание вплоть до лишения свободы.