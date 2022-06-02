Хороший пример – Минский онкодиспансер. Почему санкции не стали проблемой для системы здравоохранения?

Новости Беларуси. В условиях санкционного прессинга вопрос поставок медоборудования, запчастей к ним и лекарственных средств находится на особом контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, одним из крайних пакетов санкций в отношении Беларуси ввели ограничения, которые на словах не касаются здравоохранения. На деле же наоборот. Импорт в нынешних реалиях стал более сложным: тому виной в основном логистика. Как справляются с этой проблемой и проблема ли это для нас? Узнала Кристина Сущеня.

Работа этого аппарата синхронизирована с дыханием пациента. Ощутимый эффект – снижение нагрузки на здоровые органы и ткани. В Минском онкодиспансере самые передовые технологии. Вспомнить хотя бы бесценный и в прямом смысле слова жизненно важный этап: два года тому назад открыли радиологический корпус. Центр единственный в своем роде на просторах стран СНГ. Благодаря специальной технологии МРТ здесь могут отслеживать ход нервных волокон, оценивать коэффициент их прямолинейности, как говорят медики, в лечении это незаменимая вещь. А ход операции и вовсе возможно транслировать в любой уголок земли. Получить совет зарубежных коллег в одно мгновение – сегодня дело обыденное. Важный медицинский прибор вышел из строя на 12 дней в Минске. Страна производства – Великобритания. Читать здесь.

Дарья Мычко, заместитель главного врача по радиологической службе УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

В нашем центре для лучевой терапии используется система оптического контроля позиционирования пациента. Она позволяет без фиксирующих приспособлений, как мы используем фиксирующие маски, оценить точность позиционирования пациента и в процессе лечения скорректировать это положение. Если пациент в процессе лечебного сеанса сместится, аппарат остановится и лечение продолжится только в том случае, если пациент снова займет правильное положение.

И вот нюанс: в санкционную эпоху под ударом и то самое медоборудование. С точки зрения логистики. Наши ключевые партнеры: европейские страны, Япония, Китай, США, Турция – спектр велик – от своих обязательств не отказываются. Только на централизованную закупку оборудования из бюджета в этом году выделили более 100 миллионов рублей.

«Удлинились пути доставки оборудования». Замминистра о том, как повлияли санкции на систему здравоохранения. Подробнее. Практически четверть медоборудования с пометкой «Сделано в Беларуси». Работа идет и в рамках программ импортозамещения по освоению тех технологий, которые ранее к нам приходили из зарубежья. К примеру, в минской 16-й поликлинике, которую недавно торжественно открыли после капремонта, установили не только импортное: ставка и на белорусские аппараты. Притом высшей пробы.