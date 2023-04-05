Новости Беларуси. Подготовка специалистов и качественная работа на местах. Во время ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию глава государства расставил приоритеты в импортозамещении и развитии инновационного производства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тезисы большого разговора обсудили представители отраслевых профсоюзов центрального региона.

Диалоговая площадка прошла в Минской областной библиотеке имени Пушкина и собрала около сотни человек. На встрече также говорили о главных условиях независимости и суверенитета нашей страны. Это в том числе взаимодействие на международной арене, торгово-экономические проекты, поддержка регионов, формирование комфортных условий для жизни и самореализации.

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:

Спикеры очень внимательно и очень искренне поделились своими впечатлениями. Мы поговорили и, как сказал глава государства, немножко постарались заглянуть за горизонт, потому что каждый на своем месте должен заниматься и делать работу качественно, чтобы те условия, которые глава государства обозначил, были исполнены.