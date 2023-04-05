Более 11,5 тысячи рабочих мест предоставят студотрядовцам минские предприятия летом

Новости Беларуси. Летом столичные предприятия предоставят студотрядовцам более 11,5 тысячи рабочих мест. Подготовка к третьему трудовому семестру уже активно идет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На данный момент 3,5 тысячи человек включены в базу желающих поработать. Ребят примут такие флагманы отечественной промышленности, как «Атлант», МТЗ, МАЗ. Сейчас в высших и среднеспециальных учреждениях образования проходит акция «Выбираем студотряд». Создан чат-бот в Telegram с актуальной информацией по трудоустройству. Подработать летом могут ребята, начиная с четырнадцати лет. Молодежь будет задействована в сфере педагогики, экологии, строительства, производства и оказания услуг.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома : Уже активно проводится работа по привлечению нашей молодежи, учащихся, студенческой молодежи в студотряды. На самом деле эту работу мы начинаем еще задолго до начала календарного года, формируются уже рабочие места с комитетом по труду и занятости.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Особенностью этого года будет то, что пристальнее посмотрим на трудоустройство учащихся в среднеспециальных учебных заведениях, вплоть до того, чтобы каждое наше заведение, расположенное в городе Минске, смогло создать не менее одного такого отряда. В прошлом году не все учащиеся колледжа были задействованы в этом процессе.

Заседание Минского городского штаба студенческих отрядов прошло в БГУИР. На нем было принято решение создать вкладку на сайте Мингорисполкома, где будет размещена единая база работодателей.