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Учащиеся минской школы теперь могут сами составлять меню. Что выбирают дети?

05 апреля 2023 14:28
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Новости Беларуси. 112-я начальная школа присоединилась к гастрономическому эксперименту. В учреждениях образования Минска реализуют пилотный проект по улучшению качества школьного питания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учащиеся минской школы теперь могут сами составлять меню. Что выбирают дети?-1

Теперь учащиеся и их родители могут сами составлять меню. Для этого проводится анкетирование, где указываются предпочтения. Педагоги отмечают, что чистых тарелок стало больше. В меню появились такие позиции, как куриный шашлык, отварные пельмени, фасоль в томатном соусе и другие вкусные и полезные блюда. Новшества коснулись и сортировки стола: тарелки и чашки заменили на более презентабельные. А подсолодить чай сейчас можно самостоятельно и на свой вкус.

Учащиеся минской школы теперь могут сами составлять меню. Что выбирают дети?-4

– Я люблю больше всего куриные шашлычки и картошку.
– Мне вообще все нравится, оно такое вкусное.
– Мне больше всего нравится картошка и куриные шашлычки.
– На семейном совете мы с родителями выбирали, что я буду есть. Котлеты куриные и картошка.

Учащиеся минской школы теперь могут сами составлять меню. Что выбирают дети?-7

Оксана Волкова, директор начальной школы № 112:
До начала пилотного проекта была проделана учреждением определенная работа. Проведено анкетирование учащихся и их законных представителей. Был подготовлен обеденный зал, проведен небольшой косметический ремонт, закуплена мебель.

Учащиеся минской школы теперь могут сами составлять меню. Что выбирают дети?-10

Марина Дьякова, заместитель директора Комбината школьного питания:
Мы с уважением отнеслись к выбору детей. И максимально предложили те блюда, которые детям должны понравиться.

Учащиеся минской школы теперь могут сами составлять меню. Что выбирают дети?-13

Эксперимент проходит в 16-й и 29-й гимназиях. Также он затронул 52-ю и 121-ю школы. Проект продлен до 31 мая. Если отзывы детей и их родителей будут положительными, эксперимент продолжат в следующем учебном году.

# Школы в Беларуси # общество # Оксана Волкова # Марина Дьякова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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