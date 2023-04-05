Учащиеся минской школы теперь могут сами составлять меню. Что выбирают дети?

Новости Беларуси. 112-я начальная школа присоединилась к гастрономическому эксперименту. В учреждениях образования Минска реализуют пилотный проект по улучшению качества школьного питания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь учащиеся и их родители могут сами составлять меню. Для этого проводится анкетирование, где указываются предпочтения. Педагоги отмечают, что чистых тарелок стало больше. В меню появились такие позиции, как куриный шашлык, отварные пельмени, фасоль в томатном соусе и другие вкусные и полезные блюда. Новшества коснулись и сортировки стола: тарелки и чашки заменили на более презентабельные. А подсолодить чай сейчас можно самостоятельно и на свой вкус.

– Я люблю больше всего куриные шашлычки и картошку.

– Мне вообще все нравится, оно такое вкусное.

– Мне больше всего нравится картошка и куриные шашлычки.

– На семейном совете мы с родителями выбирали, что я буду есть. Котлеты куриные и картошка.

Оксана Волкова, директор начальной школы № 112:

До начала пилотного проекта была проделана учреждением определенная работа. Проведено анкетирование учащихся и их законных представителей. Был подготовлен обеденный зал, проведен небольшой косметический ремонт, закуплена мебель.

Марина Дьякова, заместитель директора Комбината школьного питания:

Мы с уважением отнеслись к выбору детей. И максимально предложили те блюда, которые детям должны понравиться.