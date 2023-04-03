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Более 2 млн человек посмотрели трансляцию Послания Президента

03 апреля 2023 18:15
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Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и Парламенту в 2023 году привлекло большее количество зрителей, чем в прошлом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 2 млн человек посмотрели трансляцию Послания Президента-1

Прямую трансляцию и телеверсию посмотрело 2 миллиона 125 тысяч человек. Показатель выше на 7 %, чем в 2022-м.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Фотофакт

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