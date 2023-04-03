Более 2 млн человек посмотрели трансляцию Послания Президента

Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и Парламенту в 2023 году привлекло большее количество зрителей, чем в прошлом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Послание Президента белорусскому народу и Парламенту в 2023 году привлекло большее количество зрителей, чем в прошлом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прямую трансляцию и телеверсию посмотрело 2 миллиона 125 тысяч человек. Показатель выше на 7 %, чем в 2022-м.
Подписывайтесь на нас в Telegram!