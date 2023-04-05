«Исполнительная власть стала работать намного лучше». В Минске прошёл Единый день депутата

Новости Беларуси. Выслушать каждого и найти конструктивное решение проблемы. В Минске прошел Единый день депутата. Прийти на прием можно было в любую районную администрацию без предварительной записи и независимо от места проживания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в Заводском районе со своим вопросом обратился председатель одного из КОТОСов Борис Геращенко. Он выступил с просьбой благоустройства территории возле сквера Зиновия Колобанова на Уборевича. Дело в том, что рядом с парковой зоной расположен пункт приема вторсырья, отчего шумно и грязно. Борис Анатольевич предложил перенести производственный участок в более отдаленное от сквера место. Вопрос взят на контроль.

Борис Геращенко, председатель КОТОС № 1 ЖЭУ-6 ЖКХ Заводского района: Рядом находятся школа, детский сад. Жители не могут спокойно отдохнуть. Мамы с маленькими детьми не могут спокойно погулять. Моя просьба принята, и не просто моя, а жителей микрорайона. Поэтому должен сказать большое спасибо Виталию Николаевичу за понимание.

Виталий Якубов, депутат Минского городского совета депутатов:

Сейчас обращение напишу на главу Администрации. А дальше совместными усилиями будем пробовать убрать этот пункт приема вторсырья, будем обращаться, думаю, в город. По опыту, в последнее время обращений стало гораздо меньше, глобальных вообще мало. Исполнительная власть стала работать намного лучше. Служба 115 – большое подспорье.

Во время приема была представлена широкая тематика. Но превалировала сфера ЖКХ. Как показывает практика, такие встречи позволяют минчанам оперативно решать их проблемы. Напомним, Единый день депутата проходит каждый месяц с 8:00 до 20:00.