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Представитель ВОЗ об эпидситуации в Беларуси: «Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечён в этот вопрос»

01 апреля 2020 16:34
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Новости Беларуси. Оценить реальную ситуацию по коронавирусу и работу всей системы здравоохранения в целом. Беларусь пригласила миссию ВОЗ посетить нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующие переговоры с директором Европейского регионального бюро этой авторитетной организации 1 апреля провела председатель Совета Республики. Разговор состоялся на фоне массовых фейков и многочисленных попыток раскачать ситуацию в СМИ, в том числе и в Беларуси.

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Напомним, накануне связаться с представителями Всемирной организации здравоохранения Наталье Кочановой поручил Президент.

Представитель ВОЗ об эпидситуации в Беларуси: «Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечён в этот вопрос»-1

Во Дворце Независимости обсуждалась тема противодействия распространению вирусных инфекций. Подтверждением того, что Беларусь открыта для публичных оценок, а международные эксперты смогут сделать это абсолютно не предвзято, стал разговор в формате видеоконференции между Минском и Женевой.

Представитель ВОЗ об эпидситуации в Беларуси: «Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечён в этот вопрос»-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня мы видим множество разных информационных вбросов и фейков по отношению к тем мероприятиям, которые проводятся у нас в стране. Президент Беларуси попросил передать вам приглашение для того, чтобы дать реальную оценку той ситуации, которая у нас складывается, работе нашей системы здравоохранения.

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Представитель ВОЗ об эпидситуации в Беларуси: «Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечён в этот вопрос»-7

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:
Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечен в этот вопрос, мне приятно об этом узнать. Ранее я обращался с письмом в Министерство здравоохранения Беларуси, в котором подчеркнул правильные шаги, которые делает белорусское руководство. Сейчас такой момент, когда мы должны мобилизовать общество, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию.

Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги

Во время диалога обсужден широкий спектр вопросов – не только организация предстоящего визита, но и другие аспекты взаимодействия нашей страны и ВОЗ.

Представитель ВОЗ об эпидситуации в Беларуси: «Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечён в этот вопрос»-10

Представитель ВОЗ об эпидситуации в Беларуси: «Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечён в этот вопрос»-12

# Коронавирус # общество # Наталья Кочанова # Ханс Клюге # Фотофакт

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