Представитель ВОЗ об эпидситуации в Беларуси: «Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечён в этот вопрос»

Соответствующие переговоры с директором Европейского регионального бюро этой авторитетной организации 1 апреля провела председатель Совета Республики. Разговор состоялся на фоне массовых фейков и многочисленных попыток раскачать ситуацию в СМИ, в том числе и в Беларуси.

Новости Беларуси. Оценить реальную ситуацию по коронавирусу и работу всей системы здравоохранения в целом. Беларусь пригласила миссию ВОЗ посетить нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости обсуждалась тема противодействия распространению вирусных инфекций. Подтверждением того, что Беларусь открыта для публичных оценок, а международные эксперты смогут сделать это абсолютно не предвзято, стал разговор в формате видеоконференции между Минском и Женевой.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Сегодня мы видим множество разных информационных вбросов и фейков по отношению к тем мероприятиям, которые проводятся у нас в стране. Президент Беларуси попросил передать вам приглашение для того, чтобы дать реальную оценку той ситуации, которая у нас складывается, работе нашей системы здравоохранения.

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:

Очень важно, что руководитель страны настолько вовлечен в этот вопрос, мне приятно об этом узнать. Ранее я обращался с письмом в Министерство здравоохранения Беларуси, в котором подчеркнул правильные шаги, которые делает белорусское руководство. Сейчас такой момент, когда мы должны мобилизовать общество, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию.

Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги

Во время диалога обсужден широкий спектр вопросов – не только организация предстоящего визита, но и другие аспекты взаимодействия нашей страны и ВОЗ.