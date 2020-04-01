В минском метро установили сенсорные дозаторы с антисептиком

Новости Беларуси. Дополнительные меры противовирусной защиты в общественном транспорте. Первые сенсорные бесконтактные дозаторы с антисептиком появились в минской подземке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Дополнительные меры противовирусной защиты в общественном транспорте. Первые сенсорные бесконтактные дозаторы с антисептиком появились в минской подземке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пока два десятка устройств установлены при входе на самые многолюдные и пересадочные станции. В ближайшее время такие аппараты будут на всех вестибюлях. Напоминаем, что для профилактики заболеваний в метро также регулярно обрабатывают вагоны и станции.
Стали чаще проводить санитарную обработку и в наземном транспорте. Теперь, кроме дезинфекции салона после возвращения в парк, транспорт обрабатывают и на конечных диспетчерских станциях.
Максим Курейчик, первый заместитель директора филиала «Троллейбусный парк № 2» ГП «Минсктранс»:
На каждой диспетчерской станции сегодня работают бригады по обработке подвижного состава специализированными дезинфицирующими средствами. Обработку производят во время отстоя на станциях, обеденного перерыва. Дозаторы установлены на всех диспетчерских станциях. Водитель при продаже талонов контактирует с пассажиром. И чтобы себя обезопасить, он может регулярно обрабатывать руки.
К слову, утром 1 апреля минчане стали активно обсуждать появившееся фото в сети, где люди в специальных костюмах обрабатывают столбы в центре столицы. Оказалось, это плановая ежегодная процедура. Каждую весну работники Мингорсвета очищают опоры от соли и грязи под большим напором воды. В ближайшие дни эти работы продолжатся.