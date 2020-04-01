В минском метро установили сенсорные дозаторы с антисептиком

Новости Беларуси. Дополнительные меры противовирусной защиты в общественном транспорте. Первые сенсорные бесконтактные дозаторы с антисептиком появились в минской подземке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пока два десятка устройств установлены при входе на самые многолюдные и пересадочные станции. В ближайшее время такие аппараты будут на всех вестибюлях. Напоминаем, что для профилактики заболеваний в метро также регулярно обрабатывают вагоны и станции.

Стали чаще проводить санитарную обработку и в наземном транспорте. Теперь, кроме дезинфекции салона после возвращения в парк, транспорт обрабатывают и на конечных диспетчерских станциях.