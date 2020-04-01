Прямой эфир

В Гродно на 3 месяца снижают арендную плату для турфирм, которые специализируются на въездном туризме

01 апреля 2020 15:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поддержка для бизнеса. В Гродно на три месяца снижают арендную плату для турфирм, которые специализируются на въездном туризме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая мера поможет сократить убытки как туристической отрасли в целом, так и конкретных агентств. Сейчас они оказались в непростой ситуации: из-за карантинных мероприятий и закрытых границ количество гостей города резко уменьшилось.

В Гродно на 3 месяца снижают арендную плату для турфирм, которые специализируются на въездном туризме-1

Нововведение коснется тех фирм, которые арендуют помещения в объектах коммунальной собственности – их в Гродно всего девять. Коэффициенты по арендной плате для них снижены до минимального уровня.

Еще 14 фирм снимают офисы коммерческой недвижимости. Их собственников городские власти просят также рассмотреть возможность снижения стоимости аренды.

В Гродно на 3 месяца снижают арендную плату для турфирм, которые специализируются на въездном туризме-4

Евгений Ародь, начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома:
Мы прекрасно понимаем, что данная ситуация, которая сложилась сегодня с пандемией, в любом случае ударит по всем субъектам хозяйствования в области туристического бизнеса. Поэтому загодя, упреждая эту ситуацию, мы отмониторили работу тех туроператоров, которые работают на въездной туризм. Таких туроператоров у нас оказалось в списке порядка 20. Именно этим организациям мы решили пойти навстречу.

Сколько потерь принёс коронавирус мировой индустрии туризма?

Сейчас чиновники прорабатывают решения для помощи тем сферам бизнеса, прибыль которых также сильно зависит от потока туристов. В частности, гостиницам, хостелам и объектам торговли.

В Гродно на 3 месяца снижают арендную плату для турфирм, которые специализируются на въездном туризме-7

В Гродно на 3 месяца снижают арендную плату для турфирм, которые специализируются на въездном туризме-9

# Коронавирус # общество # Евгений Ародь # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги
01 апреля 2020 14:06

Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители
01 апреля 2020 11:01

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители

Более 32 тысяч тестов на коронавирус провели в Беларуси
01 апреля 2020 10:36

Более 32 тысяч тестов на коронавирус провели в Беларуси