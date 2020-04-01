В Гродно на 3 месяца снижают арендную плату для турфирм, которые специализируются на въездном туризме

Новости Беларуси. Поддержка для бизнеса. В Гродно на три месяца снижают арендную плату для турфирм, которые специализируются на въездном туризме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая мера поможет сократить убытки как туристической отрасли в целом, так и конкретных агентств. Сейчас они оказались в непростой ситуации: из-за карантинных мероприятий и закрытых границ количество гостей города резко уменьшилось.

Нововведение коснется тех фирм, которые арендуют помещения в объектах коммунальной собственности – их в Гродно всего девять. Коэффициенты по арендной плате для них снижены до минимального уровня. Еще 14 фирм снимают офисы коммерческой недвижимости. Их собственников городские власти просят также рассмотреть возможность снижения стоимости аренды.