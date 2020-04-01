Рецепты на лекарства доставляют пенсионерам на дом. Рассказываем, куда обращаться

Процедура проста: чтобы получить рецепт, вам нужно позвонить в клинику или по горячей линии. Врач назначит рецепт, волонтер принесет рецепт, а социальный работник должен купить его в аптеке.

Новости Беларуси. Медицинские рецепты доставляются пенсионерам на дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотни пожилых людей Минской области уже воспользовались этой услугой добровольцев Красного Креста.

Поликлиника для волонтеров Красного Креста является обязательным пунктом посещения. Они приходят сюда ежедневно. Есть рецепты, подготовленные для добровольцев заранее. Все они должны быть запечатаны в конверты с именем и адресом пациента. Кстати, определенные правила применяются к лекарству дистанционно. Как всегда в медицине, каждый случай – индивидуальный.

Елена Ильюшонок, заместитель главного врача Борисовской центральной районной больницы: Участковая служба смотрит амбулаторную карту, смотрит, можно ли выписать человеку. Если это просто плановая выписка рецептов, то им выписывается рецепт. С ними связывается медицинский работник – чаще всего это участковая медсестра. Согласовывает, говорит о том, что выписаны рецепты, и потом оповещает Красный Крест.

С начала введения услуги только в Борисове было доставлено около 20 рецептов. С каждым днем ​​появляется все больше и больше заявок.

Сейчас в команде 12 волонтеров. Они меняют друг друга ежедневно. Каждый сам решает, сколько времени он может уделить помощи.