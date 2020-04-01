Рецепты на лекарства доставляют пенсионерам на дом. Рассказываем, куда обращаться
Новости Беларуси. Медицинские рецепты доставляются пенсионерам на дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сотни пожилых людей Минской области уже воспользовались этой услугой добровольцев Красного Креста.
Процедура проста: чтобы получить рецепт, вам нужно позвонить в клинику или по горячей линии. Врач назначит рецепт, волонтер принесет рецепт, а социальный работник должен купить его в аптеке.
Анастасия Кончиц узнала, как работает такой механизм в Борисовском районе.
Поликлиника для волонтеров Красного Креста является обязательным пунктом посещения. Они приходят сюда ежедневно. Есть рецепты, подготовленные для добровольцев заранее. Все они должны быть запечатаны в конверты с именем и адресом пациента. Кстати, определенные правила применяются к лекарству дистанционно. Как всегда в медицине, каждый случай – индивидуальный.
Елена Ильюшонок, заместитель главного врача Борисовской центральной районной больницы:
Участковая служба смотрит амбулаторную карту, смотрит, можно ли выписать человеку. Если это просто плановая выписка рецептов, то им выписывается рецепт. С ними связывается медицинский работник – чаще всего это участковая медсестра. Согласовывает, говорит о том, что выписаны рецепты, и потом оповещает Красный Крест.
С начала введения услуги только в Борисове было доставлено около 20 рецептов. С каждым днем появляется все больше и больше заявок.
Сейчас в команде 12 волонтеров. Они меняют друг друга ежедневно. Каждый сам решает, сколько времени он может уделить помощи.
Подробности – в видеоматериале.