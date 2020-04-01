Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги
Новости Беларуси. Председатель Совета Республики 1 апреля провела переговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Напомним, накануне связаться с представителями ВОЗ Наталье Кочановой поручил Президент. Во Дворце Независимости обсуждалась тема противодействия распространению вирусных инфекций.
Подтверждением того, что Беларусь открыта для публичных оценок (международные эксперты смогут сделать это открыто и не предвзято), и стал разговор в формате видеоконференции между Минском и Женевой.
В свою очередь директор Европейского регионального бюро ВОЗ отметил:
Во время диалога обсужден широкий спектр вопросов – не только организация предстоящего визита, но и другие аспекты взаимодействия нашей страны и ВОЗ.