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Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги

01 апреля 2020 14:06
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Новости Беларуси. Председатель Совета Республики 1 апреля провела переговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Наталья Эйсмонт рассказала о поручении Александра Лукашенко пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ  

Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги-1

Напомним, накануне связаться с представителями ВОЗ Наталье Кочановой поручил Президент. Во Дворце Независимости обсуждалась тема противодействия распространению вирусных инфекций.  

Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги-4

Подтверждением того, что Беларусь открыта для публичных оценок (международные эксперты смогут сделать это открыто и не предвзято), и стал разговор в формате видеоконференции между Минском и Женевой.

Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги-7



В свою очередь директор Европейского регионального бюро ВОЗ отметил: 

Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги-9

Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги-11

Во время диалога обсужден широкий спектр вопросов – не только организация предстоящего визита, но и другие аспекты взаимодействия нашей страны и ВОЗ.

# Коронавирус # общество # Наталья Кочанова # Ханс Клюге # Фотофакт

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