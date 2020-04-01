Представитель ВОЗ: белорусское руководство делает правильные шаги

Новости Беларуси. Председатель Совета Республики 1 апреля провела переговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Эйсмонт рассказала о поручении Александра Лукашенко пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ

Напомним, накануне связаться с представителями ВОЗ Наталье Кочановой поручил Президент. Во Дворце Независимости обсуждалась тема противодействия распространению вирусных инфекций.

Подтверждением того, что Беларусь открыта для публичных оценок (международные эксперты смогут сделать это открыто и не предвзято), и стал разговор в формате видеоконференции между Минском и Женевой.





В свою очередь директор Европейского регионального бюро ВОЗ отметил: