Представитель СК рассказал, как защитить себя и близких от кибермошенников

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, СТВ:
Что сделать человеку, чтобы защитить себя? Какие основные шаги?
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета:
В первую очередь двухфакторная аутентификация. В каких-то случаях облачный пароль, если там нет такого понятия в телефоне. Также использование сложных паролей. Понятно, что пароль «12345» элементарным методом подбора любой школьник сможет подобрать. Быть внимательным к ссылкам. Не переходить на ссылки сомнительные, подозрительные, ссылки от каких-то недостоверных источников. Даже если вам присылает внезапно какой-то знакомый, якобы пишет в Telegram. Лучше все-таки перепроверять источник, откуда поступило сообщение. Не устанавливать приложение удаленного доступа. Сейчас очень активно используется, насколько я помню, AnyDesk даже в мошеннических схемах. Звонят: поставьте, пожалуйста, на телефон AnyDesk. У нас спокойно все люди соглашаются, ставят, дают удаленный доступ. И там уже получают мошенники все данные из телефона, не только по банковским приложениям.
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