Представитель СК рассказал, как защитить себя и близких от кибермошенников

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, СТВ:

Что сделать человеку, чтобы защитить себя? Какие основные шаги?