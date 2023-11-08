В Мстиславле можно сходить на виртуальную экскурсию по религиозным объектам района

Новости Беларуси. Замковую гору в Мстиславе растревожили строители. Они приступили ко второму этапу реконструкции исторической застройки – памятника археологии XII века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная цель – безопасность и комфорт туристов, а их количество из года в год растет: местный туристический бренд – «Рыцарский фест» – всего за один день собирает порядка 15 тысяч гостей. В Мстиславле реконструируют Замковую гору. Что изменится?

Ярослава Асипцова, младший научный сотрудник местного историко-археологического музея, приехала сюда на отработку из Могилева и прикипела к Мстиславлю всем сердцем. Своими открытиями она готова делиться с туристами в новом формате. Виртуальная экскурсия по православным и религиозным объектам – это проект духовного наследия родного края.