В Мстиславле реконструируют Замковую гору. Что изменится?

Новости Беларуси. Замковую гору в Мстиславе растревожили строители. Они приступили ко второму этапу реконструкции исторической застройки – памятника археологии XII века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная цель – безопасность и комфорт туристов, а их количество из года в год растет: местный туристический бренд – «Рыцарский фест» – всего за один день собирает порядка 15 тысяч гостей.

В Мстиславле можно сходить на виртуальную экскурсию по религиозным объектам района. Подробнее.

