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В Мстиславле реконструируют Замковую гору. Что изменится?

08 ноября 2023 18:50
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Новости Беларуси. Замковую гору в Мстиславе растревожили строители. Они приступили ко второму этапу реконструкции исторической застройки – памятника археологии XII века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная цель – безопасность и комфорт туристов, а их количество из года в год растет: местный туристический бренд – «Рыцарский фест» – всего за один день собирает порядка 15 тысяч гостей.

В Мстиславле можно сходить на виртуальную экскурсию по религиозным объектам района. Подробнее.
 

В Мстиславле реконструируют Замковую гору. Что изменится?-1

Основная цель осенней реконструкции – безопасность и комфорт для туристов. Здесь появятся две линии водопровода, насосная станция, пожарная сигнализация. На горе работают не только строители. Руку к деревянной красоте приложат местные умельцы.

В Мстиславле реконструируют Замковую гору. Что изменится?-4

Сергей Матвиенко, директор «ПМК-94 водстрой»:
Входная брама приводится в порядок дополнительно. Делаем новые входные врата с нашим ремесленником-кузнецом. Это будет в виде дополнительных кованых элементов под старину.

Реконструкцию мемориала на замковой горе планируют завершить к концу ноября.

Какие артефакты можно найти на раскопках Замковой горы – подробности в видеоматериале.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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