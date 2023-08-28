«Из 505 учреждений образования 504 сертификата готовности подписано». Готова ли Минская область к 1 сентября?

Новости Беларуси. Экзамен держит образование. Кого и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу « По существу » прошел педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.

Алена Сырова, СТВ: За 28 августа четыре руководителя школ не смогли к нам прийти, отказали, мы понимаем почему – потому что еще не все учреждения образования получили паспорта готовности. Я попрошу на экране показать графику. Хотя цифра впечатляющая – 99,1 %, то есть практически все готовы. Но возникает вопрос: почему учреждение образования может не получить этот паспорт готовности и хватит ли времени, чтобы дошлифовать до 1 сентября?

Юрий Ларичев, заместитель начальника главного управления по образованию Минского облисполкома:

Что касается учреждения общего среднего образования Минской области, на сегодня из 505 учреждений образования 504 сертификата готовности подписано. Осталось завершить работы лишь в одном учреждении образования – это Заболотская базовая школа Дзержинского района. И сегодня-завтра эти работы будут завершены, там осталось металлопрофилем накрыть кровлю и выполнить внутренние работы – потолок «Армстронг» повесить. И все, и сертификат 31-го будет подписан, поэтому Минская область в 100-процентной готовности войдет в 1 сентября.

Алена Сырова:

То есть в основном это технические моменты, которые могут препятствовать получению этого сертификата готовности принять учеников?