Прямой эфир

«Из 505 учреждений образования 504 сертификата готовности подписано». Готова ли Минская область к 1 сентября?

28 августа 2023 16:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Экзамен держит образование. Кого и по каким дисциплинам могут отправить на пересдачу? Как создают педагогические новшества и нужны ли они реально школьникам? Скоро в школу, потому на площадке ток-шоу «По существу» прошел педсовет, чтобы сделать выводы из параграфов, где проведена работа над ошибками.

«Из 505 учреждений образования 504 сертификата готовности подписано». Готова ли Минская область к 1 сентября?-1

Алена Сырова, СТВ:
За 28 августа четыре руководителя школ не смогли к нам прийти, отказали, мы понимаем почему – потому что еще не все учреждения образования получили паспорта готовности. Я попрошу на экране показать графику. Хотя цифра впечатляющая – 99,1 %, то есть практически все готовы. Но возникает вопрос: почему учреждение образования может не получить этот паспорт готовности и хватит ли времени, чтобы дошлифовать до 1 сентября?

«Из 505 учреждений образования 504 сертификата готовности подписано». Готова ли Минская область к 1 сентября?-4

Юрий Ларичев, заместитель начальника главного управления по образованию Минского облисполкома:
Что касается учреждения общего среднего образования Минской области, на сегодня из 505 учреждений образования 504 сертификата готовности подписано. Осталось завершить работы лишь в одном учреждении образования – это Заболотская базовая школа Дзержинского района. И сегодня-завтра эти работы будут завершены, там осталось металлопрофилем накрыть кровлю и выполнить внутренние работы – потолок «Армстронг» повесить. И все, и сертификат 31-го будет подписан, поэтому Минская область в 100-процентной готовности войдет в 1 сентября.

Алена Сырова:
То есть в основном это технические моменты, которые могут препятствовать получению этого сертификата готовности принять учеников?

«Из 505 учреждений образования 504 сертификата готовности подписано». Готова ли Минская область к 1 сентября?-7

Юрий Ларичев:
Знаете, не технические моменты, а объемы выполняемых работ. Где-то проходили просто текущие ремонты либо косметические, а где-то капитальные ремонты, в которые вкладывались хорошие деньги. На сегодня 1 миллион 302 тысячи – ремонт Заболотской базовой школы. Поэтому по времени, да, согласно проектно-сметной документации был разработан проект, который прошел экспертизу, согласно проектно-сметной документации установлены сроки выполнения работ. Это два месяца.

# Государственная политика в области образования # общество # Алена Сырова # Юрий Ларичев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
1 сентября будут кормить по-особенному. О новых блюдах в школьном питании рассказала Надежда Лукашевич
28 августа 2023 15:34

1 сентября будут кормить по-особенному. О новых блюдах в школьном питании рассказала Надежда Лукашевич

Андрей Стригельский: «Колледж – это хороший старт, чтобы получить достойную профессию»
28 августа 2023 15:21

Андрей Стригельский: «Колледж – это хороший старт, чтобы получить достойную профессию»

С 1 сентября вблизи школ начнут дежурить сотрудники ГАИ
28 августа 2023 14:15

С 1 сентября вблизи школ начнут дежурить сотрудники ГАИ