Сергей Лущ: надо говорить о нашем будущем, удача будет сопутствовать тем, кто дерзок

Сергей Лущ, общественный деятель:

Президент уже неоднократно подчеркивал о том, что в это время динамики, конкуренции, давления ни в коем случае нельзя расслабляться. Главное, чтобы это воспринималось напрямую. Мне иногда кажется, что все по старинке, как будто ничего не произошло.

Мы не сможем быть конкурентной страной, достичь амбициозных даже для себя целей или как минимум решить задачи – улучшить благосостояние граждан, сделать нашу жизнь еще лучше, технологичнее, удобнее, повысить уровень образования. Но все равно мы же должны говорить про будущее. Мы очень много времени, внимания уделяем нашему прошлому. Но сегодня все равно надо говорить о смыслах и о том, каким мы видим наше будущее, где мы видим нашу страну в будущем многополярном мире.

Мы знаем сегодняшний день и не подвергаем это сомнению. Понимаем о наших цивилизационных, исторических корнях, но этого недостаточно. Этот менеджмент, управленцы нового времени, изменяющегося времени, которое будет благоволить. Удача будет сопутствовать тем, кто дерзок, берет ответственность на себя, не боится этого всего. А те, кто будет по старинке, кто хочет с формальной точки зрения подойти, они тянут нашу страну назад. Они создают все предпосылки для повторения кризиса политического, экономического. Вопрос надо задать логичный: это в силу своей некомпетентности происходит или в силу осознанного выбора?

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