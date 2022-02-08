«Предсказать дату смерти». Всегда ли тарологи и астрологи говорят человеку всё, что с ним может произойти?

Гадания, заговоры, привороты. Почему люди обращаются к колдунам за помощью и что из себя представляет магия? О том, как она работает и правда ли все это, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вы когда общаетесь с простыми людьми, у вас возникают иногда потребности и желания что-то сказать от себя, предупредить о какой-то беде, либо то, что будет в ближайшем будущем? То есть вы инициативу сами проявляете, когда общаетесь в тесном кругу?

Людмила Бандовская, парапсихолог, таролог, духовный целитель:

Я отвечу так: ты, бывает, смотришь на человека и понимаешь, что с ним случится несчастье. Вначале, когда мне это дали, я не знала, у меня была паника, что делать? Я должна предупредить, сказать. То есть у меня куча мыслей. Но никому ничего не должна, мне дали это видеть. То, что должно произойти – это не моя воля.

Татьяна Дунаева, рунолог, мастер эзотерических практик:

Нельзя все менять. Людмила Бандовская:

Да, это воля высших сил. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что это очень большой вопрос всегда для человека, который обладает какими-то суперспособностями, говорить или не говорить. Потому что брать на себя такую ответственность, как предрешить судьбу человека. Алена Родовская:

Или предсказать дату смерти, например. Наверное, никто не возьмется?

Анжелика Шестовец, астролог, представитель авестийской школы астрологии, ученица П. Глобы:

Вы знаете, да. Это уже, наверное, к астрологу. Потому что об этом спрашивают, такой вопрос задают. Никогда об этом не говорят, не должно об этом говорить. Екатерина Забенько:

Звезды могут ошибаться? Анжелика Шестовец:

Дело в том, что все зависит от нашего выбора. Астрология не стоит на позициях фатальности. То есть человек на протяжении своей жизни может что-то корректировать, очищаясь, проходить через какие-то испытания. Алена Родовская:

То есть влиять на собственную судьбу возможность есть? Анжелика Шестовец:

И влиять в том числе на собственную продолжительность жизни. Даже в карте рождения можно предположительно что-то увидеть. Но в любом случае человек имеет право что-то скорректировать, переделать, сделать несколько иначе, стать хозяином своей судьбы, своей жизни. Зная, какие ему даны возможности, в чем смысл и суть его космического сценария. Это то, что предполагает астрология. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

А с чем вообще люди чаще всего обращаются?

Андрей Туровец, психолог:

Очень много зависит от уровня душевных качеств специалиста. Мы будем называть коллег специалистами в своей сфере. Есть люди, которые, к сожалению, пытаются манипулировать на страхах, давайте не будем этого отрицать, чтобы, например, заработать или авторитет какой-то приобрести. Алена Родовская:

Как не попасть в эту ловушку? Представляете, у человека беда. Он начинает искать, спрашивает людей. Ведь это все сарафанное радио.

Елена Морозова, волшебница:

В моей практике несколько таких историй, могу просто рассказать. Когда приходишь на какое-то мероприятие, в толпе есть человек, который реально фонит, и тебе просто становится больно. Первый вопрос – можно ли найти этого человека? Я не знаю, как это обозначить даже. Но есть некий потенциал, который тебе говорит: «Хорошо, ищи». Включаешь какую-то энергетику и просто сканером проводишь, цепляешься за этого человека, задаешь вопросы, сонастраиваешься с ним. Что за проблема, что случилось с этим человеком и имею ли я право с ним заговорить? Когда мне говорят: «Да, имеешь. Ты пришла для этого и должна ему помочь». Говорю: «Хорошо, создайте ситуацию, чтобы этот человек был рядом». Проходит минут 15 и этот человек становится в твоем поле. Ты не говоришь ему, что делать, а спрашиваешь, задаешь вопросы, уточняешь для себя, не от ума ли тебе пришла эта информация.