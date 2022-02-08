Рунолог: «Даже не представляете, что должен совершить человек, чтобы навели порчу»

Гадания, заговоры, привороты. Почему люди обращаются к колдунам за помощью и что из себя представляет магия? О том, как она работает и правда ли все это, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Гадания, заговоры, привороты. Почему люди обращаются к колдунам за помощью и что из себя представляет магия? О том, как она работает и правда ли все это, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Елена Морозова, волшебница:
Есть такое понятие матрицы и причинно-следственные связи. Если в матрице есть зацепка за то, чтобы вам что-то сделали и вы что-то отработали, то с вами случится то самое приключение, называемое порча, сглаз и так далее. Оно происходит только в том случае, если вам необходимо что-то отработать и что-то увидеть. Если вы чисты и зеркальны, как стеклышко, к вам ничего не прицепится. Это просто отскочит от вас и полетит в обратную сторону.
Татьяна Дунаева, рунолог, мастер эзотерических практик:
Абсолютно верно. Не каждого можно проклясть. Вообще, надо понимать понятия проклятие, порча, сглаз, оморочка, эгрегориальная подключка. Если разберутся люди с этими понятиями, порчу навести не так просто. Вы даже не представляете, что должен совершить человек, чтобы навели порчу. Сглаз – да. Сглаз, когда вы в разбалансированном состоянии энергетически.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
У вас защиты собственной не хватает, энергии?
Татьяна Дунаева:
Да, то есть ты болен, например, или в плохом эмоциональном… Когда человек спокоен – это еще надо постараться, чтобы его сглазить.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
То есть биополе пробить, еще надо постараться?
Татьяна Дунаева:
Если он внутренне спокоен. Я не говорю про внешнее спокойствие.
Екатерина Забенько:
То есть всякая эта зараза может цепляться только к тем людям, которые расстроены и позволили этой негативной энергии в себя войти.
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