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Председатель СК о новых сотрудниках ведомства: они не пошатнутся, не дрогнут, это будущее нашей страны

12 сентября 2022 11:11
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Новости Беларуси. На страже закона, справедливости и Отечества: за короткое время Следственный комитет занял достойное место среди государственных правоохранительных органов. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович на торжественном собрании сотрудников ведомства, которому сегодня, 12 сентября, исполнилось 11 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель СК о новых сотрудниках ведомства: они не пошатнутся, не дрогнут, это будущее нашей страны-1

Профессия следователя – защищать Родину внутри страны. И сегодня в их рядах достойное пополнение. 68 молодых сотрудников принесли присягу. Они не просто стали частью сплоченного коллектива, а возложили на себя обязательства непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, добиваться высокой эффективности и беспристрастности, защищать законные права и интересы граждан.

«Сохранять мир, согласие и стабильность». Лукашенко поздравил с Днем сотрудника органов предварительного следствия. Подробнее здесь.

Председатель СК о новых сотрудниках ведомства: они не пошатнутся, не дрогнут, это будущее нашей страны-4

Ведь на плечах сотрудников ведомства – борьба с такими преступлениями, как распространение наркотиков, хищение денежных средств, преступления, связанные с экстремизмом. И за каждым уголовным делом стоят человеческие судьбы.

Председатель СК о новых сотрудниках ведомства: они не пошатнутся, не дрогнут, это будущее нашей страны-7

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Я полностью уверен, что это самая та молодежь, которая будет стоять на страже закона, которая будет со всей ответственностью отстаивать интересы как граждан, так и нашей страны. Не пошатнутся, не дрогнут. Я видел эти глаза, я видел эти лица. Это люди, на которых можно положиться, за которыми наше будущее. Я вижу, что это будущее и Следственного комитета, это будущее и нашей страны.

Председатель СК о новых сотрудниках ведомства: они не пошатнутся, не дрогнут, это будущее нашей страны-10

Вольфович: в условиях гибридной войны пытаются разрушить систему государственности, важно обеспечить порядок. Подробнее здесь.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Дмитрий Гора # Александр Вольфович # Фотофакт

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