Председатель СК о новых сотрудниках ведомства: они не пошатнутся, не дрогнут, это будущее нашей страны

Новости Беларуси. На страже закона, справедливости и Отечества: за короткое время Следственный комитет занял достойное место среди государственных правоохранительных органов. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович на торжественном собрании сотрудников ведомства, которому сегодня, 12 сентября, исполнилось 11 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профессия следователя – защищать Родину внутри страны. И сегодня в их рядах достойное пополнение. 68 молодых сотрудников принесли присягу. Они не просто стали частью сплоченного коллектива, а возложили на себя обязательства непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, добиваться высокой эффективности и беспристрастности, защищать законные права и интересы граждан.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Я полностью уверен, что это самая та молодежь, которая будет стоять на страже закона, которая будет со всей ответственностью отстаивать интересы как граждан, так и нашей страны. Не пошатнутся, не дрогнут. Я видел эти глаза, я видел эти лица. Это люди, на которых можно положиться, за которыми наше будущее. Я вижу, что это будущее и Следственного комитета, это будущее и нашей страны.