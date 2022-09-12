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Вольфович: в условиях гибридной войны пытаются разрушить систему государственности, важно обеспечить порядок

12 сентября 2022 11:15
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Новости Беларуси. На страже закона, справедливости и Отечества: за короткое время Следственный комитет занял достойное место среди государственных правоохранительных органов. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович на торжественном собрании сотрудников ведомства, которому сегодня, 12 сентября, исполнилось 11 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сохранять мир, согласие и стабильность». Лукашенко поздравил с Днем сотрудника органов предварительного следствия. Подробнее здесь.

Вольфович: в условиях гибридной войны пытаются разрушить систему государственности, важно обеспечить порядок-1

Профессия следователя – защищать Родину внутри страны. И сегодня в их рядах достойное пополнение. 68 молодых сотрудников принесли присягу. Они не просто стали частью сплоченного коллектива, а возложили на себя обязательства непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, добиваться высокой эффективности и беспристрастности, защищать законные права и интересы граждан.

Вольфович: в условиях гибридной войны пытаются разрушить систему государственности, важно обеспечить порядок-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В условиях, когда идет развязанная гибридная война, по-другому, наверное, не скажешь, в том числе и на территории нашего государства, идет давление, пытаются разрушить всю систему государственности, очень важно обеспечить порядок и законность на территории государства. С этого все начинается. И вот как раз эта структура, эти лейтенанты будут обеспечивать законность и правопорядок. Глядя им в глаза, видно, что они действительно патриоты своей страны. Я уверен, что каждый из них достигнет высокого будущего.

Вольфович: в условиях гибридной войны пытаются разрушить систему государственности, важно обеспечить порядок-7

Торжественное собрание прошло в знаковом для белорусов месте – музее истории Великой Отечественной. В честь профессионального праздника наградами и благодарностями отметили особо отличившихся по службе работников ведомства.

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# Следственный комитет Беларуси # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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