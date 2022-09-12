Вольфович: в условиях гибридной войны пытаются разрушить систему государственности, важно обеспечить порядок

Новости Беларуси. На страже закона, справедливости и Отечества: за короткое время Следственный комитет занял достойное место среди государственных правоохранительных органов. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович на торжественном собрании сотрудников ведомства, которому сегодня, 12 сентября, исполнилось 11 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профессия следователя – защищать Родину внутри страны. И сегодня в их рядах достойное пополнение. 68 молодых сотрудников принесли присягу. Они не просто стали частью сплоченного коллектива, а возложили на себя обязательства непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, добиваться высокой эффективности и беспристрастности, защищать законные права и интересы граждан.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

В условиях, когда идет развязанная гибридная война, по-другому, наверное, не скажешь, в том числе и на территории нашего государства, идет давление, пытаются разрушить всю систему государственности, очень важно обеспечить порядок и законность на территории государства. С этого все начинается. И вот как раз эта структура, эти лейтенанты будут обеспечивать законность и правопорядок. Глядя им в глаза, видно, что они действительно патриоты своей страны. Я уверен, что каждый из них достигнет высокого будущего.