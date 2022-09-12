Начато исследование материалов 65-го тома. В Гродно продолжается судебный процесс над Автуховичем

Новости Беларуси. Громкий судебный процесс продолжается в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 сентября в тюрьме № 1 проходит очередное заседание по уголовному делу банды Автуховича. Начато исследование материалов 65-го тома. В зале суда озвучиваются данные запроса в Украину о помощи в расследовании, установлении и допросах свидетелей.