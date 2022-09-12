Начато исследование материалов 65-го тома. В Гродно продолжается судебный процесс над Автуховичем

Новости Беларуси. Громкий судебный процесс продолжается в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 сентября в тюрьме № 1 проходит очередное заседание по уголовному делу банды Автуховича. Начато исследование материалов 65-го тома. В зале суда озвучиваются данные запроса в Украину о помощи в расследовании, установлении и допросах свидетелей.
На скамье подсудимых находятся 12 человек. Главный фигурант Николай Автухович обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса, шесть из них – за особо тяжкие преступления, один из составов предусматривает высшую меру наказания (расстрел или пожизненное лишение свободы).
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