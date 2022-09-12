Лукашенко: сложившаяся ситуация разорвала многие логистические цепочки. Это приводит к издержкам

Новости Беларуси. Расширить направления сообщения гражданской авиации и нарастить железнодорожные грузоперевозки на Восток. Такие задачи сегодня, 12 сентября, поставил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о работе транспортного комплекса в условиях санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время требует от правительства и профильного министерства не просто расторопности, а виртуозной логистики – отметил Президент. Транспортное сообщение было и остается залогом внешней торговой состоятельности, а потому сегодня важно оперативно находить решения логистическим сложностям. Санкционными дороги стали не вчера, а значит руководство отрасли уже может сделать выводы, принять меры и строить планы на будущее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сложившаяся ситуация разорвала многие давно выстроенные логистические цепочки. Разумеется, это приводит к издержкам производителей во всех отраслях. Чтобы сегодня прибыльно продать свою продукцию на экспорт или поставить на внутренний рынок комплектующие, требуется поистине виртуозная логистика. И проще, во всяком случае в ближайшем будущем, не станет. Поэтому по-прежнему ежедневная работа Министерства транспорта – договариваться о вагонах, контейнерах, пропускных «окнах», конкурентных тарифах. Тем более что задачи по наращиванию физических объемов и диверсификации экспорта отраслевым министрам поставлены. Их выполнение в некотором роде зависит от расторопности Министерства транспорта, «Белавиа».
С начала введения ограничений прошло достаточно времени, чтобы не только нащупать все указанные места, но и принять адекватные меры реагирования. Так, мы вовремя отзеркалили, что называется, запрет на перемещение грузовых автомобилей из Евросоюза по нашей территории. Теперь ежедневно на перецепке у нас порядка тысячи транспортных средств. Выстроена ли оптимальная для нынешних условий логистика? Россия предоставляет нам соответствующие возможности. Об этом уже много говорили, в частности, о портах. Как соблюдаются интересы белорусских автомобильных перевозчиков? Поручение по отмене разрешительной системы было дано мною еще два года тому назад. Какие меры принимаются по укреплению экономического положения авиационной отрасли?
Даже в непростой логистической ситуации ставить на стоп развитие отрасли нельзя. Ряд стратегических задач сегодня поставил Президент. От гражданской авиации ждут расширения карты полетов и сохранения высокого уровня безопасности. При этом основное требование Александра Лукашенко – цена на билеты для белорусов не должна «кусаться». Это условие необходимо соблюсти во что бы то ни стало. От БелЖД ждут наращивания грузоперевозок на Восток.