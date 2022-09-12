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Вадим Елфимов: в Польше готовятся положить зубы на полку! Там может прекратиться производство продовольствия

12 сентября 2022 09:56
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Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: в Польше готовятся положить зубы на полку! Там может прекратиться производство продовольствия-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу не только хорошие, но и полезные новости? Вот очередная. Все знают общий смысл идиоматического выражения «Положить зубы на полку» – это значит голодать. Но почему на полку? И почему зубы? И как их можно положить на полку? Очевидно, прежде вынув изо рта. Но тогда дело касается только старых людей, у которых есть эти вставные челюсти. Но такое толкование не подходит для поговорки, которой все возрасты покорны.

​Зубы на Польку! Разбираемся в смысле фразеологизма в современных реалиях.

А почему бы просто не отдать дань образности, порой даже хлесткой, нашего народного языка и не представить себе впрямую рисуемую им картину? К

Подробнее в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов # Фотофакт

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