Вадим Елфимов: в Польше готовятся положить зубы на полку! Там может прекратиться производство продовольствия

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу не только хорошие, но и полезные новости? Вот очередная. Все знают общий смысл идиоматического выражения «Положить зубы на полку» – это значит голодать. Но почему на полку? И почему зубы? И как их можно положить на полку? Очевидно, прежде вынув изо рта. Но тогда дело касается только старых людей, у которых есть эти вставные челюсти. Но такое толкование не подходит для поговорки, которой все возрасты покорны.

​Зубы на Польку! Разбираемся в смысле фразеологизма в современных реалиях.

А почему бы просто не отдать дань образности, порой даже хлесткой, нашего народного языка и не представить себе впрямую рисуемую им картину? К