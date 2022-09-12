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«Сохранять мир, согласие и стабильность». Лукашенко поздравил с Днём сотрудника органов предварительного следствия

12 сентября 2022 08:27
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Новости Беларуси. В Беларуси отмечается День сотрудника органов предварительного следствия. Борьба с преступностью, коррупцией, восстановление социальной справедливости, следствие – неотъемлемое звено в системе защиты прав и законных интересов общества и государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно на следователей ложится важнейшая часть работы по расследованию преступлений на начальном этапе. В этом высочайший уровень ответственности.

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия поздравил Александр Лукашенко.

«Сохранять мир, согласие и стабильность». Лукашенко поздравил с Днём сотрудника органов предварительного следствия-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря ежедневной кропотливой работе слаженного высокопрофессионального коллектива ведомство успешно выполняет задачи по расследованию преступлений, обеспечению принципа неотвратимости наказания и восстановлению справедливости, что позволяет сохранять мир, согласие и стабильность в нашем обществе.

Александр Лукашенко выразил признательность ветеранам органов следствия, чей жизненный путь, опыт и патриотизм являются примером для молодых сотрудников. Пожелал всем здоровья и дальнейших успехов.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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