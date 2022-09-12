«Сохранять мир, согласие и стабильность». Лукашенко поздравил с Днём сотрудника органов предварительного следствия

Новости Беларуси. В Беларуси отмечается День сотрудника органов предварительного следствия. Борьба с преступностью, коррупцией, восстановление социальной справедливости, следствие – неотъемлемое звено в системе защиты прав и законных интересов общества и государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно на следователей ложится важнейшая часть работы по расследованию преступлений на начальном этапе. В этом высочайший уровень ответственности.

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия поздравил Александр Лукашенко.