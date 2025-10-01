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Как сейчас стать популярным артистом – рассказали продюсеры

01 октября 2025 15:28
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1 октября отмечается Международный день музыки – праздник, который объединяет миллионы людей по всему миру. Ее роль действительно трудно переоценить. Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Кто-то готов раскрыть секрет, как сейчас в 2025 году стать популярным артистом?

Как сейчас стать популярным артистом – рассказали продюсеры-2

Евгений Олейник, лидер группы AURA, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Я могу раскрыть такой секрет. Мой сын в этом году поступил в Белорусский государственный университет культуры. Сережин сын поступил в государственный университет культуры. Они, не зная о том, что мы с Сергеем дружим, подружились, создали группу. Теперь девочки, все учащиеся эстрадного отделения Белорусского государственного университета культуры… Секрет, как в 2025 году стать популярными – это пройти кастинг на вокал в группу, в которой играет Макс и Саша.

Ольга Бурлакова:
Как группа называется?

Евгений Олейник:
Мы еще не придумали.

Как сейчас стать популярным артистом – рассказали продюсеры-4

Сергей Минский, музыкальный продюсер:
Есть рабочее название уже группы. Группа будет называться «Эверест». Есть одноименная уже песня для этой группы. Это будет рок-группа. Солист уже тоже есть, но мы пока объявить его не можем вслух.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Ольга Бурлакова # Евгений Олейник # Сергей Минский # Белорусские исполнители

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