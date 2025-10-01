Как сейчас стать популярным артистом – рассказали продюсеры

1 октября отмечается Международный день музыки – праздник, который объединяет миллионы людей по всему миру. Ее роль действительно трудно переоценить. Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Ольга Бурлакова, ведущая:

Кто-то готов раскрыть секрет, как сейчас в 2025 году стать популярным артистом?

Евгений Олейник, лидер группы AURA, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Я могу раскрыть такой секрет. Мой сын в этом году поступил в Белорусский государственный университет культуры. Сережин сын поступил в государственный университет культуры. Они, не зная о том, что мы с Сергеем дружим, подружились, создали группу. Теперь девочки, все учащиеся эстрадного отделения Белорусского государственного университета культуры… Секрет, как в 2025 году стать популярными – это пройти кастинг на вокал в группу, в которой играет Макс и Саша. Ольга Бурлакова:

Как группа называется? Евгений Олейник:

Мы еще не придумали.