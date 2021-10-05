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«Это моя перепелиная банда. Хочу яйца продавать». Восьмилетний Марк из Могилёва завёл перепелиный бизнес

05 октября 2021 19:33
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Новости Беларуси. Как из перепиленных яиц сделать не омлет, а бизнес. Над прибыльной идеей в скорлупе уже больше месяца трудится второклассник могилевской школы Марк Жучков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это моя перепелиная банда. Хочу яйца продавать». Восьмилетний Марк из Могилёва завёл перепелиный бизнес -1

Два года назад его семья из квартиры переехала в загородный дом. Еще вчерашние горожане быстро освоились на новом месте и обзавелись пернатым хозяйством. Вслед за родителями, но уже с предпринимательским подходом попробовать свои силы в агробизнесе решил и восьмилетний Марк.

Что из этого получилось расскажет Юлия Мычка.

Марк Жучков, житель Могилева:
Это моя перепелиная банда. Хочу яйца продавать и себе коплю на игрушку. Очень хочу там одну игрушку дорогую, хочу вот копить. Будут денежки.  

Знакомьтесь, это могилевский второклассник Марк Жучков. Он же начинающий фермер и бизнесмен. Перепелиная ферма – его первый агропроект, инвесторами которого выступили родители.  

«Это моя перепелиная банда. Хочу яйца продавать». Восьмилетний Марк из Могилёва завёл перепелиный бизнес -4

Марк Жучков:
Папа предложил мне одну идею, если ты готов (у меня было немного сначала перепелок). Если ты готов ухаживать, то мы можем тебе 100 перепелок завести.  

От мамы с папой – стартовый капитал, от Марка – терпение и постоянный уход. Родители подарили сыну 200 перепелиных яиц. И на первых порах птичий бизнес чуть не «крякнул». Из этого количества выжили чуть больше сотни птенцов. Собственное пернатое дело рождалось прямо на глазах юного предпринимателя.  

«Это моя перепелиная банда. Хочу яйца продавать». Восьмилетний Марк из Могилёва завёл перепелиный бизнес -7

Марк Жучков:
Сначала яйцо просто лежит, потом начинаются видны трещины, потом кусочек отламывается, вылазит, например, какой-нибудь клювик, лапка непонятная и начинает дербать потихонечку скорлупу. Если он не застревает, не прилипает к кровяным сосудам в скорлупе, а еще, главное, чтобы он не вылупился раньше времени. У нас был один, у которого не завязалась пуповина.  

До первого дохода осталась недолго, со знанием дела рассказывает Марк. Перепела уже начали кукарекать, а это значит, что вот-вот снесут первые яйца. И эта клетка – только начало бизнеса. В сарае греется его продолжение.  

Марк Жучков:
Это мои ясли. Это моя ясельная группа.   

«Это моя перепелиная банда. Хочу яйца продавать». Восьмилетний Марк из Могилёва завёл перепелиный бизнес -10

Дом, огород, куры, индюки – теперь еще и перепелиная ферма. Впереди гончарная мастерская для творческой мамы и форелевая ферма для папы. Разве могло все это вместиться в городскую квартиру, в которой Жучковы жили еще два года назад? Свой дом, почти деревенский образ жизни, открыли для молодой семьи массу возможностей, где каждый нашел дело по душе. У мамы теперь теплица и огород, а еще свой блог, где она делится советами с подписчиками. Пример Жучковых оказался заразительным. Глядя на них, многие из друзей уже готовы каменные джунгли сменить на свой райский уголок.  

«Это моя перепелиная банда. Хочу яйца продавать». Восьмилетний Марк из Могилёва завёл перепелиный бизнес -13

Оксана Жучкова, жительница Могилева:
Если бы мне сказали, что я буду заниматься огородами, я бы посмеялась в лицо в свое время. Но, наверное, быть на земле и не заниматься ею – это очень странно. Поэтому я сразу во всю экзотику, которую видела, ударилась: я выращивала арахис, дыни, арбуз. А потом уже перешла на стандартные помидоры и огурцы.  

От фундамента до крыши Жучковы все делали сами. Людей звали только заливать полы. После работы глава семьи дома заступал во вторую смену. Бывало, трудились до утра.  

«Это моя перепелиная банда. Хочу яйца продавать». Восьмилетний Марк из Могилёва завёл перепелиный бизнес -16

Андрей Жучков, житель Могилева:
Даже чтобы быстрее перебраться в дом, перед самым переездом около полугода жили в бане, ближе к осени даже было и прохладно. Но это стимулировало быстрее закончить хотя бы одну комнату, чтобы перебраться.  

Большая кухня, лестница и запах домашней выпечки. Полезный завтрак – дело рук восьмилетнего Марка. После манной каши и яичницы Марк научился делать запеканки, теперь по утрам радует родителей, а те в свою очередь шутят, что сын таким образом отрабатывает беспроцентные инвестиции в его перепелиное дело. Дом – полная чаша. И наполнялась она с помощью, не поверите, интернета.  

«Это моя перепелиная банда. Хочу яйца продавать». Восьмилетний Марк из Могилёва завёл перепелиный бизнес -19

Оксана Жучкова: 
Конечно, мы переработали много информации, потому что это, как и любой рецепт. Ты взял, а оно не получилось. То есть на своем опыте мы, тоже и с ошибками… Но когда ты перерабатываешь, хочется поделиться уже готовым блоком информации. Раньше я сама брала информацию в интернете, а теперь уже на своей страничке в блоге делюсь, чтобы люди меньше делали ошибок. Рассказываю им, как это, какие ошибки мы сами совершали. Это отлично, самое сейчас бесценное – это информация и опыт.

Опыт могилевской семьи доказывает – чтобы мечта стала реальностью, нужно в нее вложить не только душу, но и хорошенько приложить руки.  

# Бизнес в Беларуси # общество # Юлия Мычка # Марк Жучков # Оксана Жучкова # Андрей Жучков # Фотофакт

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