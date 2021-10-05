«Это моя перепелиная банда. Хочу яйца продавать». Восьмилетний Марк из Могилёва завёл перепелиный бизнес

Новости Беларуси. Как из перепиленных яиц сделать не омлет, а бизнес. Над прибыльной идеей в скорлупе уже больше месяца трудится второклассник могилевской школы Марк Жучков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два года назад его семья из квартиры переехала в загородный дом. Еще вчерашние горожане быстро освоились на новом месте и обзавелись пернатым хозяйством. Вслед за родителями, но уже с предпринимательским подходом попробовать свои силы в агробизнесе решил и восьмилетний Марк. Что из этого получилось расскажет Юлия Мычка. Марк Жучков, житель Могилева:

Это моя перепелиная банда. Хочу яйца продавать и себе коплю на игрушку. Очень хочу там одну игрушку дорогую, хочу вот копить. Будут денежки. Знакомьтесь, это могилевский второклассник Марк Жучков. Он же начинающий фермер и бизнесмен. Перепелиная ферма – его первый агропроект, инвесторами которого выступили родители.

Марк Жучков:

Папа предложил мне одну идею, если ты готов (у меня было немного сначала перепелок). Если ты готов ухаживать, то мы можем тебе 100 перепелок завести. От мамы с папой – стартовый капитал, от Марка – терпение и постоянный уход. Родители подарили сыну 200 перепелиных яиц. И на первых порах птичий бизнес чуть не «крякнул». Из этого количества выжили чуть больше сотни птенцов. Собственное пернатое дело рождалось прямо на глазах юного предпринимателя.

Марк Жучков:

Сначала яйцо просто лежит, потом начинаются видны трещины, потом кусочек отламывается, вылазит, например, какой-нибудь клювик, лапка непонятная и начинает дербать потихонечку скорлупу. Если он не застревает, не прилипает к кровяным сосудам в скорлупе, а еще, главное, чтобы он не вылупился раньше времени. У нас был один, у которого не завязалась пуповина. До первого дохода осталась недолго, со знанием дела рассказывает Марк. Перепела уже начали кукарекать, а это значит, что вот-вот снесут первые яйца. И эта клетка – только начало бизнеса. В сарае греется его продолжение. Марк Жучков:

Это мои ясли. Это моя ясельная группа.

Дом, огород, куры, индюки – теперь еще и перепелиная ферма. Впереди гончарная мастерская для творческой мамы и форелевая ферма для папы. Разве могло все это вместиться в городскую квартиру, в которой Жучковы жили еще два года назад? Свой дом, почти деревенский образ жизни, открыли для молодой семьи массу возможностей, где каждый нашел дело по душе. У мамы теперь теплица и огород, а еще свой блог, где она делится советами с подписчиками. Пример Жучковых оказался заразительным. Глядя на них, многие из друзей уже готовы каменные джунгли сменить на свой райский уголок.

Оксана Жучкова, жительница Могилева:

Если бы мне сказали, что я буду заниматься огородами, я бы посмеялась в лицо в свое время. Но, наверное, быть на земле и не заниматься ею – это очень странно. Поэтому я сразу во всю экзотику, которую видела, ударилась: я выращивала арахис, дыни, арбуз. А потом уже перешла на стандартные помидоры и огурцы. От фундамента до крыши Жучковы все делали сами. Людей звали только заливать полы. После работы глава семьи дома заступал во вторую смену. Бывало, трудились до утра.

Андрей Жучков, житель Могилева:

Даже чтобы быстрее перебраться в дом, перед самым переездом около полугода жили в бане, ближе к осени даже было и прохладно. Но это стимулировало быстрее закончить хотя бы одну комнату, чтобы перебраться. Большая кухня, лестница и запах домашней выпечки. Полезный завтрак – дело рук восьмилетнего Марка. После манной каши и яичницы Марк научился делать запеканки, теперь по утрам радует родителей, а те в свою очередь шутят, что сын таким образом отрабатывает беспроцентные инвестиции в его перепелиное дело. Дом – полная чаша. И наполнялась она с помощью, не поверите, интернета.